«Разбуди меня в 4:20, если пришлешь донат» / Создатели сериала о подростковых «группах смерти» объявили сбор средств (ВИДЕО)

Публикации за 27.02.17

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Создатели сериала о подростковых группах смерти «Ловушка для китов» объявили о сборе средств на продолжение ленты.

Как сообщили NDNews.ru авторы сериала, на данный момент они закончили первую серию, которая делалась исключительно на энтузиазме членов детской студии «Галилей». Однако на данный момент у создателей франшизы возникли определенные затруднения финансового и организационного характера, и они через СМИ обратились за помощью – например, в качестве одного из возможных партеров рассматривается Свердловская киностудия.

Напомним, в Екатеринбурге идут съемки сериала «Ловушка для китов». Поводом стала возросшая активность так называемых «групп смерти» в социальных сетях, чьим символом стал синий кит. Детская киностудия «Галилей» начала снимать на эту тему сериал. Всего планируется снять пять серий. По сюжету, главная героиня Женя (16-летняя Евгения Старикова), угнетённая своими личными проблемами, сталкивается с сетевыми манипуляторами, подталкивающих ее к самоубийству.

На данный момент готова только первая серия.

Видео со съемочной площадки смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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