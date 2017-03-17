В Чите шестеро школьников из «групп смерти» попали в психбольницу / Четверо из них из благополучных семей

Публикации за 17.03.17

В Чите за последний месяц шестеро подростков стали жертвами игр с суицидальной наклонностью. Все школьники состояли в «группах смерти» в социальных сетях. Детям оказывается экстренная психологическая помощь, об этом сообщает министерство здравоохранения Забайкальского края.

Пятеро несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет и школьница 11 лет поступили в Краевую клиническую психиатрическую больницу им. Кандинского с конца февраля. Четверо детей из семей, которые считаются социально благополучными, их необычное поведение заметили родители. Еще двое несовершеннолетних были доставлены из детских домов.

Все школьники активно общались в интернете, состояли в «группах смерти», принимали участие в игре «Синий кит». Дети наносили себе телесные повреждения по приказу кураторов, которые оставляли задания в социальных сетях. Именно на этом этапе взрослые заметили отклонения и обратились к медикам.

Организаторы «групп смерти» тщательно ограждают своих жертв от влияния взрослых, заставляя их скрываться, держать в секрете свою деятельность и сводить общение с родителями к минимуму. Игра «Синий кит» связана с разрушением психики ребенка, говорят врачи.

В большинстве случаев жуткие задания, которые выполняют подростки, участвуя в игре, ограничиваются лишь фантазией куратора. Наибольшая активность приходится на четыре часа утра. Медики считают, что выбор времени не случаен. Кроме того, что глубокой ночью мало кто сможет помешать ребенку совершить что-то страшное, в этот период мозг должен находиться в состоянии глубокого сна, информация хорошо откладывается в подсознании. Происходит смешивание сна и реальности, и подросток не ощущает свои действия как нечто настоящее.

Детей заставляют слушать угнетающую музыку, смотреть фильмы ужасов и читать суицидальную литературу. Школьников побуждают наносить себе телесные повреждения, создавая видимость, что ребенок имеет суицидальные наклонности, чтобы в дальнейшем правоохранителям было сложно доказать, что речь идет о доведении до самоубийства.

В настоящее время все несовершеннолетние получают квалифицированную помощь специалистов – психологов и психотерапевтов. А также проходят медикаментозное лечение. Медики подчеркивают, что возвращение детей, участвовавших в суицидальных играх, к нормальной жизни процесс долгий, требующий немалых усилий и невозможный без привлечения врачей.

Чита, Зоя Осколкова

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