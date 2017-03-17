NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 17.03.17

В Чите шестеро школьников из «групп смерти» попали в психбольницу / Четверо из них из благополучных семей

В Чите шестеро школьников из «групп смерти» попали в психбольницу Четверо из них из благополучных семей

В Чите за последний месяц шестеро подростков стали жертвами игр с суицидальной наклонностью. Все школьники состояли в «группах смерти» в социальных сетях. Детям оказывается экстренная психологическая помощь, об этом сообщает министерство здравоохранения Забайкальского края.

Пятеро несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет и школьница 11 лет поступили в Краевую клиническую психиатрическую больницу им. Кандинского с конца февраля. Четверо детей из семей, которые считаются социально благополучными, их необычное поведение заметили родители. Еще двое несовершеннолетних были доставлены из детских домов.

Все школьники активно общались в интернете, состояли в «группах смерти», принимали участие в игре «Синий кит». Дети наносили себе телесные повреждения по приказу кураторов, которые оставляли задания в социальных сетях. Именно на этом этапе взрослые заметили отклонения и обратились к медикам.

Организаторы «групп смерти» тщательно ограждают своих жертв от влияния взрослых, заставляя их скрываться, держать в секрете свою деятельность и сводить общение с родителями к минимуму. Игра «Синий кит» связана с разрушением психики ребенка, говорят врачи.

В большинстве случаев жуткие задания, которые выполняют подростки, участвуя в игре, ограничиваются лишь фантазией куратора. Наибольшая активность приходится на четыре часа утра. Медики считают, что выбор времени не случаен. Кроме того, что глубокой ночью мало кто сможет помешать ребенку совершить что-то страшное, в этот период мозг должен находиться в состоянии глубокого сна, информация хорошо откладывается в подсознании. Происходит смешивание сна и реальности, и подросток не ощущает свои действия как нечто настоящее.

Детей заставляют слушать угнетающую музыку, смотреть фильмы ужасов и читать суицидальную литературу. Школьников побуждают наносить себе телесные повреждения, создавая видимость, что ребенок имеет суицидальные наклонности, чтобы в дальнейшем правоохранителям было сложно доказать, что речь идет о доведении до самоубийства.

В настоящее время все несовершеннолетние получают квалифицированную помощь специалистов – психологов и психотерапевтов. А также проходят медикаментозное лечение. Медики подчеркивают, что возвращение детей, участвовавших в суицидальных играх, к нормальной жизни процесс долгий, требующий немалых усилий и невозможный без привлечения врачей.

Чита, Зоя Осколкова

Чита. Другие новости 17.03.17

В Подмосковье внучка с двумя друзьями задушила и сожгла свою 86-летнюю бабушку. / В Сургуте водитель Mazda устроил тройное ДТП (ФОТО). / В Верхней Пышме возбудили уголовное дело из-за свалки, травящей поселок Красный.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter