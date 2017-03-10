В Краснодарском крае предотвратили две попытки суицида / Девочки состояли в «группе смерти»

Публикации за 10.03.17

В Краснодарском крае расследуется уголовное дело, возбужденное в связи с попыткой доведения до самоубийства 11-летней девочки (ст. 110 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, всего за последние дни было предотвращено две попытки суицида. По второй ведется доследственная проверка.

Следователи установили, что с февраля по март 2017 года неустановленное лицо под видом игры в одной из социальных сетей в группе «Синий кит» предлагало девочке выполнять определенные действия, имеющие суицидальную направленность, а впоследствии принуждало школьницу покончить жизнь самоубийством.

За отказ от их выполнения высказывались угрозы убийством ее родителей. 2 марта 2017 года девочка находилась на крыше пятиэтажного дома, но, к счастью, реализовать задуманное не смогла – ее остановили очевидцы. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователь назначил психолого-психиатрическую, судебно-медицинскую и иные экспертизы.

Кроме этого, следственные органы СКР по Краснодарскому краю проводят доследственную проверку в связи с попыткой суицида 15-летней девочки в станице Кущевской 9 марта 2017 года, которая также вела переписку с неустановленным лицом, предлагавшим ей выполнять задания, завершающим этапом выполнения которых являлось самоубийство.

В настоящее время следователи регионального СКР совместно с оперативными подразделениями предпринимают все меры для установления обстоятельств произошедшего. Они устанавливают и допрашивают лиц из круга общения девочек, их родителей, родственников и педагогов.

Краснодар, Иван Гридин

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