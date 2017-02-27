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Екатеринбург

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Публикации за 27.02.17

Пионерский, ЖБИ и Втузгородок остались без холодной воды

Пионерский, ЖБИ и Втузгородок остались без холодной воды

В Екатеринбурге в результате коммунальной аварии без холодной воды остался Пионерский поселок, а также ЖБИ и Втузгородок. Жители некоторых многоквартирников сообщают и об отсутствии ГВС.

Как передает корреспондент , о проблемах сообщают жители улиц Восточной, Первомайской, Уральской и других. Как сообщили агентству в пресс-службе «Водоканала», около 20:00 в диспетчерскую поступило сообщение об утечке холодной воды с Высоцкого, 1а. Там находится заправка. В результате аварии упало давление в трубах, из-за чего и возникли перебои с ХВС. «Бригада отключила поврежденный водовод диаметром 600 мм. Сейчас давление восстанавливается, система заполняется, в течение трех часов ситуация стабилизируется, вода появится», – сказали в пресс-службе «Водоканала».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.02.17

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