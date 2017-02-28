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Екатеринбург

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Публикации за 28.02.17

Часть домов на ЖБИ по-прежнему остаются без холодной воды

Часть домов на ЖБИ по-прежнему остаются без холодной воды

Жители домов на ЖБИ, где накануне вечером произошла коммунальная авария, по-прежнему сидят без холодной воды. Из-за повреждения водовода напор очень низкий, и вода не поднимается выше второго этажа. В МУП «Водоканал» обещали устранить последствия аварии в течение сегодняшнего дня.

Напомним, накануне вечером в результате коммунальной аварии . В пресс-службе Водоканала сообщили, что около 20:00 в диспетчерскую поступило сообщение об утечке холодной воды с Высоцкого, 1а. Там находится заправка. В результате аварии упало давление в трубах, из-за чего и возникли перебои с ХВС. «Бригада отключила поврежденный водовод диаметром 600 мм. Сейчас давление восстанавливается, система заполняется, в течение трех часов ситуация стабилизируется, вода появится», – пообещали в пресс-службе Водоканала вчера вечером.

Однако сегодня утром в домах на ЖБИ по-прежнему нет холодной воды, – сообщают местные жители. «Открыли кран – там тишина. Остужаем горячую, чтобы умыться», – делятся горожане.

В пресс-службе МУП «Водоканал» пояснили, что в большинстве домов, попавших вчера под отключение, водоснабжение восстановлено. Но из-за аварии на некоторых участках по-прежнему низкий напор, поэтому вода не поднимается выше второго этажа. Коммунальные сотрудники обещали устранить неполадки в течение сегодняшнего дня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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