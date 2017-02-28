Союз автошкол предложил ввести испытательный срок для начинающих водителей

Публикации за 28.02.17

В марте представители Союза автошкол встретятся с главой ГИБДД России Виктором Ниловым и предложат вновь изменить программы обучения будущих водителей, правила приема экзаменов и в целом ужесточить требования к автомобилистам. Если в Госавтоинспекции согласятся с предложениями, то водителям придется носить с собой медсправки, начинающим автомобилистам будут выдавать временное водительское удостоверение и заставят проходить двухлетний испытательный срок.

Как передает корреспондент NDNews.ru, одна из инициатив связана с медицинской справкой. Сейчас она нужна лишь при получении прав и при их замене (раз в десять лет). Получается, что водитель долгие годы может спокойно обходиться без нее. И по закону сотрудники ГИБДД имеют право проверять наличие медсправок лишь при выдаче водительского удостоверения. «Известия» сегодня пишут, ссылаясь на Союз автошкол Москвы, что эксперты сходятся во мнении, что в п. 2.1.1 ПДД, где перечисляются документы, которые водитель обязан возить с собой и предъявлять по требованию инспектора, должны быть включены и медицинские справки.

Другое предложение связано со статусом начинающего водителя: на первые два года он должен получать лишь временное удостоверение. Для новичков предусмотрены ограничения по скоростному режиму, на перевозку пассажиров, на езду в темное время суток и по автомагистралям.

«Начинающий водитель должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение, а не вернуться в автошколу, не платить второй раз за обучение и не сдавать снова экзамены, – пояснил председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов. – Необходим также механизм обмена временного водительского удостоверения на постоянное с учетом допущенных начинающим водителем нарушений – по степени их опасности для окружающих».

Кроме того, автошколы подготовили предложения по изменению методики приема экзаменов: при сдаче вождения проверять должны в первую очередь способность своевременно обнаружить опасность на дороге, правильно выбирать скоростной режим и формировать безопасное пространство вокруг своей машины. «Почти половина учебных часов практики отводится под занятия на площадке, а обучение в условиях реального уличного движения проводится по остаточному принципу, – сказал председатель Союза автошкол. – Методика приема практического экзамена, закрепленная в административном регламенте, принятом в 2016 году, является устаревшей. Система приема экзаменов основана на начислении штрафных баллов за отдельные ошибки. А в странах с высоким уровнем дорожной безопасности на экзамене оценивается освоение комплекса приемов, формирующих безопасный стиль вождения, умение предотвращать опасные ситуации и способность уверенно действовать в разных обстоятельствах».

Экс-глава ГИБДД Владимир Федоров заявил, что согласен с предлагаемыми ограничениями для начинающих водителей. В то же время он отметил, что не готов пока определенно сказать, надо ли вводить новые программы обучения и сокращать «площадку» в пользу «города».

Если Виктор Нилов поддержит инициативу союза, то в ближайшее время начнется работа над внесением поправок в нормативные акты. Это, по мнению экспертов, можно сделать до конца года.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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