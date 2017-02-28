Кислотные гейзеры и мертвая река, – ученые установили источники загрязнения Северского пруда в Полевском (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 28.02.17

Масштабное исследование Северского пруда в городе Полевском, которое по заказу регионального министерства природных ресурсов весь прошлый год проводили ученые, наконец, представлено общественности. Как и предполагали эксперты, основной источник загрязнения крупнейшего городского водоема – отходы производства остановленного криолитового завода. Категорию загрязнения эксперты аттестуют как «опасную» и «чрезвычайно опасную», приводящую к существенному росту заболеваемости населения, в первую очередь, детей. Специалисты также рассчитали ущерб, который наносят природе шламохранилища и отвалы ПКЗ – больше миллиарда рублей в год.

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Отчет о результатах исследовательской работы был представлен еще в конце декабря прошлого года на совещании с участием представителей регионального правительства, администрации Полевского, экспертов ОНФ, и руководителей крупных городских предприятий. Но подробно изучить весь доклад общественники смогли буквально на днях.

Специалисты ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (Екатеринбург) установили, что основным загрязнителем городского пруда являются объекты Полевского криолитового завода, чьи отходы влияют на состояние почвы и грунтовых вод. На шламонакопители и отвалы предприятия за его вековую историю были вывезены миллионы тонн фторгипса. Это сыпучее вещество с содержанием серной кислоты, фтора, ряда других элементов.

Исследовав пробы почвы бассейна Северского водохранилища, эксперты пришли к выводу: «Почвы данной территории практически повсеместно относятся к категории загрязнения «опасная " и «чрезвычайно опасная … Категория загрязнения «опасная» характеризуется увеличением общей заболеваемости, числа часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями функционального сердечно-сосудистой системы. Категория загрязнения «чрезвычайно опасная» характеризуется увеличением заболеваемости детского населения, нарушением репродуктивной функции женщин (увеличением токсикозов беременности, числа преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофии новорожденных)».

Шламохранилища и насыпные отвалы, как выяснилось, не экранированы от почвы, и от них идет постоянный дренаж – бежит ручей, впадающий в Северский пруд, которые местные называют «мертвой рекой». Исследователи разыскали даже «кислотный гейзер» – место выхода на поверхность вод с многократным превышением норм предельной концентрации сульфатов и фторидов. «Выявленные зоны значительного негативного воздействия являются зонами чрезвычайной ситуации», – отмечено в докладе.

Фото из отчета ФГБУ РосНИИВХ

Кроме того, междуречье реки Железянки и Северского водохранилища загрязнено фенолом – он содержится в сбросах фенольных стоков бывшей газогенераторной станции Полевского криолитового завода и заброшенных шахт Гумешевского рудника. Фенольные отстойники газогенераторной станции находились в эксплуатации с начала сороковых и до шестидесятых годов прошлого века.

Анализ данных проверок предприятия за последние десятилетия и работа на месте выявили, что часть инфраструктуры, позволяющей следить за безопасностью отвалов, нарушена. Возле дамб заброшены наблюдательные скважины, в которых брали пробы грунтовых вод, канавы для отвода зараженных вод от шламохранилищ проложены без проекта. Кроме «мертвой реки» обнаружено еще несколько стоков, ведущих к реке Железянке, и Нижнежелезянскому пруду, которые сообщаются с Северским прудом.

В заключительной части работы ученые рассчитали ущерб от воздействия отходов химического производства на окружающую среду: «Годовой эколого-экономический ущерб будет колебаться в пределах «минимум-максимум, определённый за период 2004 – 2015 г. В сложившейся ситуации следует ориентироваться на максимальный ущерб, который составляет 1 604 328 535 рублей (один миллиард шестьсот четыре миллиона 328 тысяч пятьсот тридцать пять рублей)»

Одна из мер минимизации ущерба, который наносит ОАО «ПКЗ» окружающей среде, по мнению экспертов, – рекультивация более 125 га земель, загрязнённых отходами химической промышленности и более 7 га территории заброшенного посёлка.

Последствия наносимого урона измеряются не только в деньгах. Ученые опасаются за здоровье людей.

Напомним, в прошлом году холдинг «Русал» пытался продать заводские площади. Региональные экологи тогда подняли тревогу, опасаясь, что после сделки новый собственник через процедуру банкротства или иным способом «спихнет» наследие химзавода на баланс администрации. Так или иначе, продажа не состоялась.

Сегодня, после того, как факты ненадлежащего ухода за опасными отвалами установлены официально и стали достоянием общественности, власти активизировались. Депутаты гордумы Полевского заслушают предложения главы и представителей ОНФ по комплексу мер очистки Северского пруда.

Как стало известно NDNews.ru, рабочая группа под руководством заместителя свердловского министра природных ресурсов Вячеслава Тюменцева сейчас определяет источники финансирования. Есть план – разделить ущерб, нанесенный природе, на «советский период», и «новый исторический». Под ликвидацию отходов производства начала и середины прошлого века чиновники надеются получить федеральный транш.

Отметим также, что еще до окончания исследований Свердловская областная прокуратура инициировала на заводе проверку. Ожидается, что эксперты Росприроднадзора приступят к работе в Полевском в мае этого года.

Полевской, Антон Гуськов

Полевской. Другие новости 28.02.17

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