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Екатеринбург

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Публикации за 28.02.17

В Екатеринбургском зоопарке выберут первую красавицу (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке выберут первую красавицу (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке стартовал традиционный весенний конкурс «Зоомисс». Как сообщили в зоопарке, каждый год его сотрудники выдвигают новых кандидаток – представительниц самых разных групп животных – от обезьян до лягушек. Это сделано для установления справедливого биологического равенства и привлечения внимания к тем питомцам зоопарка, с которыми жители города не так хорошо знакомы.

В течение недели на звание «Зоомисс-2017» будут претендовать следующие обитательницы зоопарка.

Харза Герда

Новый День: В Екатеринбургском зоопарке выберут первую красавицу (ФОТО)

Подвижная и активная Герда – представитель семейства куньих. В природе харза – сильный и свирепый хищник. Все куницы отличаются удивительной силой и ловкостью. Но харзы удивляют своей сообразительностью. Они могут объединяться в небольшие стаи, чтобы поймать крупную добычу, например, оленя кабаргу. При этом они берут добычу хитростью – выгоняют её на лед или загоняют в устроенную засаду.

Львинохвостая макака Селена

Новый День: В Екатеринбургском зоопарке выберут первую красавицу (ФОТО)

Селена – умудрённая годами обезьяна, ей уже больше 20 лет. Она много раз радовала сотрудников зоопарка потомством и показывала себя как заботливая мать. Львинохвостые макаки, или вандеру, встречаются только в тропических лесах Юго-Западной Индии. Они любят жить в кронах деревьев, где находят фрукты для пропитания. В наши дни этот вид находится под угрозой исчезновения. Главная тому причина – исчезновение лесов, в которых эти красивые обезьяны могли бы жить.

Зеленокрылый ара Зара

Новый День: В Екатеринбургском зоопарке выберут первую красавицу (ФОТО)

Попугаи ара – одни из самых крупных попугаев. Они же и одни из самых верных. Ни лебеди, ни попугаи-неразлучники на самом деле не проявляют такой уж крепкой любви и без особых проблем находят себе пару вновь. А вот попугаи ара – другое дело. Это очень интеллектуальные птицы, а чем сильнее развит мозг, тем сложнее найти животному подходящую пару. При гибели одного из супругов другой будет долго грустить и может на всю оставшуюся жизнь остаться одиноким. Живут они, кстати, немало – в среднем 30-50 лет.

Бахромчатая черепаха Хелиса

Новый День: В Екатеринбургском зоопарке выберут первую красавицу (ФОТО)

Бахромчатая черепаха или мата-мата – вечно улыбающаяся дама. Но пусть её добродушный вид не вводит вас в заблуждение. Эта черепаха очень хитра. За счет своего внешнего вида – длинных кожистых отростков на голове она привлекает проплывающих мимо рыбешек. А затем открывает огромную пасть и просто втягивает их в рот целиком. А потом снова лежит с блаженной улыбкой на морде.

Священный древолаз Дендра

Новый День: В Екатеринбургском зоопарке выберут первую красавицу (ФОТО)

Своим ярким нарядом Дендра словно показывает миру, что к ней лучше не лезть, ведь она ядовита. Впрочем, в условиях неволи этот яд теряется, а яркий цвет остается. Интересно, что дамы священного древолаза – любители хорошей музыки. Самцы поют им мелодичные «серенады» и только это может покорить сердце привередливой дамы.

Отдать свой голос за понравившуюся кандидатуру можно – в режиме онлайн до 6 марта. Итоги голосования станут известны 7 марта, в преддверии Международного женского дня.

Фото пресс-службы Екатеринбургского зоопарка

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.02.17

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