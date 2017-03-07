Рыжая и кусачая: в Екатеринбурге выбрали зоомисс (ФОТО)

Публикации за 07.03.17

В Екатеринбургском зоопарке завершились выборы на звание первой красавицы. Голосование проходило на разных интернет-площадках города, в том числе сайте зоопарка. Свой голос за приглянувшееся животное отдали более 2000 человек. С самого начала фаворитом конкурса была харза Герда, и именно она стала победителем конкурса.

Как сообщили в зоопарке, подвижная и активная Герда очень любопытна. Она следит за всем, что происходит вокруг её вольеры. Ярка рыжая шубка и веселая мордочка привлекает гостей зоопарка, но не надо обманываться внешностью – все протянутые к ней руки и пальцы Герда в первую очередь попробует на зуб. В природе харза – сильный и свирепый хищник из семейства куньих. Все куницы отличаются удивительной силой и ловкостью. Но харзы удивляют своей сообразительностью. Они могут объединяться в небольшие стаи, чтобы поймать крупную добычу, например оленя кабаргу. При этом они берут добычу хитростью – выгоняют её на лед или загоняют в устроенную засаду.

Второе место заняла львинохвостая макака. А вот за третье место развернулась борьба. По результатам голосования посетителей одной из популярных интернет-площадок города священный древолаз уверенно занял третье место. По мнению же посетителей сайта Екатеринбургского зоопарка и древолаз, и черепаха мата-мата, и попугай ара в равной степени достойны этого звания.

Фото пресс-службы Екатеринбургского зоопарка

Священный древолаз Дендра

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.03.17

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