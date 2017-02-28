Борьба за пост главы Арамили начнется на следующей неделе

Публикации за 28.02.17

Депутаты Арамильской городской думы 9 марта соберутся на очередное заседание, на котором, как ожидается, будет принято решение об объявлении конкурса на должность главы. Сделать это следовало еще несколько месяцев назад, но из-за непростой политической ситуации в городе процесс затянулся.

Как сообщается на сайте гордумы, на ближайшем заседании депутаты примут решение об объявлении конкурса и о создании конкурсной комиссии. Положение о проведении конкурса было ими принято на прошлом заседании. В соответствии с ним, после принятия решения дума должна проинформировать об этом губернатора, чтобы он назначил свою половину конкурсной комиссии. Сроки подачи заявлений от претендентов и другие детали будут прописаны в решении об объявлении конкурса.

Напомним, в январе дума Арамили одной из последних проголосовала за изменения в устав, которые меняют прямые выборы главы города на конкурсную систему его избрания. Задержка была вызвана тем, что почти год ушел на решение вопроса о легитимности самой думы – 24 февраля 2016 года Свердловский областной суд вынес решение о признании Арамильской городской думы нелегитимной по требованию трех депутатов, досрочно сложивших полномочия. Глава Арамили Владимир Герасименко на это сразу заявил, что с решением облсуда не согласен, и продолжит работу с «усеченным» составом думы из девяти депутатов. В мае Верховный суд РФ оставил в силе решение областного. Были назначены внеочередные выборы. Примечательно, что все три депутата, инициировавшие роспуск предыдущего состава, были избраны снова. Однако пока новый состав думы входил в курс дела, 2016 год подошел к концу и конкурс объявить не успели.

Отметим, что срок полномочий действующего главы Владимира Герасименко закончился еще в октябре прошлого года, но областные власти смотрели на это сквозь пальцы из-за необходимости внесения в городской устав изменений, отменяющих прямые выборы. Шансы на победу в конкурсе у Владимира Герасименко, как говорят, не очень велики. Сам он пока о своих планах не распространяется, но, по данным NDNews.ru, серьезные вопросы к мэру есть и у областных властей, и у самих горожан. Источники сообщают, что Куйвашев вряд ли рискнет сохранить главу, при котором городская дума настолько распустилась, что была признана нелегитимной. По одной из версий, резиденция может поддержать либо одного из замов Герасименко, либо вообще человека из другого района – например, из Сысерти, мэр которой, Александр Карамышев, по слухам, не против посадить в администрацию Арамили «своего» человека.

Арамиль, Евгения Вирачева

Арамиль. Другие новости 28.02.17

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