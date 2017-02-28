Пока Насиб кредитовал Асадуллаха, Фируз катался на «газели» Насиба. Приехали приставы, и Фируз теперь ходит пешком / Восточная сказка четвертой овощебазы

Публикации за 28.02.17

Судебные приставы разорвали порочный круг семейственности и восточной клановости, сложившийся на четвертой овощебазе.

Как сообщили NDNews.ru в УФССП по Свердловской области, на овощебазе Екатеринбурга арестовали грузовую «газель» из-за долга перед физическим лицом.

Некий восточный предприниматель Насиб задолжал своему партнеру по бизнесу Асадуллаху более 350 тысяч рублей, не выполнив условий договора займа. Было установлено, что на тридцатишестилетнего должника Насиба зарегистрирован легкий коммерческий автомобиль марки «Газель».

В ходе проведенных разыскных мероприятий «газель» была обнаружена на четвертой овощебазе. Оказалось, что малотоннажный грузовой автомобиль находился в пользовании третьего лица – некоего Фируза. Мужчина, что был за рулем, не препятствовал исполнительским действиям, так как не присутствовал на них, сбежав. Однако ключи и свидетельство о регистрации ТС передал судебным приставам по ОУПДС специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы Железнодорожного района города Екатеринбурга составили акт описи и ареста, а изъятое транспортное средство передали на ответственное хранение взыскателю. Теперь Фируз ходит пешком, Асадуллах остался без машины, а Насиб сможет ездить в мечеть совершать намаз на новоприобретенном автомобиле – таков итог действий судебных приставов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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