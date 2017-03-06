Должник с четвертой овощебазы лишился двух машин за неделю: продолжение «восточной сказки» про Насиба

Публикации за 06.03.17

Судебные приставы арестовали у должника из Екатеринбурга Насиба за неделю две машины. Помимо «газели» он лишился седана, которым должен был управлять некий Вагиф.

О том, как приставы забирали с четвертой овощебазы «газель», NDnews.ru писал ранее. Восточный предприниматель Насиб задолжал своему партнеру по бизнесу Асадуллаху более 350 тысяч рублей, не выполнив условий договора займа. Было установлено, что на тридцатишестилетнего должника Насиба зарегистрирован легкий коммерческий автомобиль марки «Газель». В ходе проведенных разыскных мероприятий «газель» была обнаружена на четвертой овощебазе. Оказалось, что малотоннажный грузовой автомобиль находился в пользовании третьего лица – некоего Фируза. Мужчина, что был за рулем, не препятствовал исполнительским действиям, так как попросту сбежал.

Как рассказали сегодня NDNews.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области, на этом злоключения Насиба не закончились. У владельца изъятой «газели» помимо долга физическому лицу в размере более 350 тысяч рублей, имеется долг банку – 750 тысяч рублей. Такова сумма залога, предметом которого является автомобиль Hyundai i40 VF. Более того, в других банках Насиб является должником по кредитам. После объединения исполнительных производств в одно сводное стало известно, что общая сумма его задолженности превышает 1 миллион 220 тысяч рублей.

Автомобиль Hyundai i40 VF нашли у шиномонтажки, на нем должен был ездить по доверенности некий Вагиф, но, как сказали приставы, автомобиль «пошел по рукам» и оказался в пользовании четвертого лица. Нынешний автовладелец отказался представиться и предъявить документы, удостоверяющие личность, должностным лицам, попытался препятствовать аресту, не отдавал ключи. Но после переговоров он, отдав ключи, убежал.

Пристав-исполнитель Железнодорожного района УФССП России по Свердловской области составил акт описи и ареста и передал залоговый автомобиль на ответственное хранение представителю банка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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