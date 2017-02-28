Чиновникам дали месяц на раскрытие всех аккаунтов в соцсетях / Судьи разъяснили, как не получить «дизлайк» от отдела кадров

Публикации за 28.02.17

У российских чиновников остается один месяц, чтобы вспомнить, когда и в каких соцсетях, форумах и блогах они регистрировались. С 1 апреля их личные страницы в Интернете впервые начнут проверять отделы кадров на предмет соблюдения требований Закона о госслужбе. Отсутствие справки о личных аккаунтах является теперь причиной для увольнения. О сути нововведений NDNews.ru рассказали в Свердловском областном суде.

Как передает корреспондент NDNews.ru, идентификация в Сети будет проходить на основании ст. 20.2 закона «О государственной гражданской службе», принятой российским парламентом летом 2016 года и вступившей в силу 1 января этого года. Она предписывает госслужащим раз в год до 1 апреля отчитываться не только о доходах и расходах, но и информировать работодателя о своей активности в Интернете. Такое же требование введено в закон «О муниципальной службе в РФ» (статья 15.1). Претендент на должность в госорганах должен сообщить о своей жизни в Сети за последние три года. В Минтруде ранее заявляли, что цель информирования – «обеспечение соблюдения гражданскими служащими правил профессиональной этики» и борьба с коррупцией. Но до сих пор не было понятно, в какой форме их следует предоставлять – в первоначальных рекомендациях указывалось, что сведения нужно предъявлять «представителю нанимателя» по «форме, установленной правительством РФ».

В настоящее время форма отчетов чиновников об их активности в соцсетях уже доведена до госорганов и муниципалитетов. Как сообщила NDNews.ru судья Свердловского областного суда Светлана Шестакова, в документе для исключения двоякого толкования разъяснены понятия сайта и интернет-страницы. Указывается, что в справке, подаваемой начальству, госслужащий должен сообщить обо всех ресурсах, которыми пользуется в открытом доступе. Конкретного списка нет, но указывается, что речь идет об адресах персональных страниц в социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и др.), личных аккаунтах на форумах, страничках в блогах и персональных сайтах. Помимо адресов страниц, чиновники должны предоставить информацию для идентификации – фамилию, имя и фото. Эти данные не станут общедоступными (как и вписываемые в форму паспортные данные и должность), но будут тщательно проверяться кадровыми службами. Непредставление таких сведений гражданским служащим влечет за собой освобождение от должности и его увольнение, говорит законодатель. Если же чиновник совсем не пользуется соцсетями, он должен уведомить об этом работодателя в письменной форме.

При этом есть случаи, когда об аккаунтах чиновники могут не отчитываться – если общедоступная информация размещалась в рамках исполнения должностных обязанностей. К таким случаям относится, например, создание пресс-секретарем странички государственного органа в интернете.

«Такие нововведения вызваны тем, что поднялась целая волна публикаций в СМИ по поводу размещенных в Интернете госслужащими сведений об их частной жизни (или материального состояния), которые не соответствовали их официальным доходам. Шла речь о пренебрежении морально-этическими нормами. Информация об этом рано или поздно доходила до органов госвласти, приходилось на это реагировать. Вопрос только в том, насколько это было быстро. Новости обрастали скандальными комментариями и разговорами о том, что органы госвласти не способны навести порядок в своих рядах, это провоцировало правовой нигилизм. В связи с этим законодатель и отреагировал», – отметила Светлана Шестакова.

По ее словам, Россия не является в этом смысле первопроходцем. Во многих странах, в том числе, в США, даже частные компании требуют от работников предоставлять сведения о своей активности в социальных сетях. Они выясняют, чем их работник занимается на рабочем месте, и пытаются не допустить распространения конфиденциальной информации. Российские власти при этом не конкретизируют, что можно, а что нельзя размещать чиновникам в Интернете. «Но есть законы и нормы, которые необходимо соблюдать, а госслужащим – в особенности. Речь идет не только о неразглашении конфиденциальных сведений. Нельзя лоббировать чьи-то интересы еще. Стоит соблюдать морально-этические нормы», – заявила Шестакова.

Вместе с тем, как пояснил сегодня «Коммерсанту» депутат-единоросс Владимир Бурматов, соавтор законопроекта о контроле активности чиновников в соцсетях, сообщив официальный адрес своего аккаунта, чиновник будет «защищен от фейковых страниц». При этом Бурматов подчеркивает, что главная цель нововведения – антикоррупционная. По фотоальбомам в Facebook, утверждает он, можно выяснить, с кем поддерживает отношения госслужащий, «в корпоративных мероприятиях» каких фирм участвует. «С помощью анализа открытых данных мы ловили за руку на конфликте интересов чиновников уровня федерального замминистра», – заявил он, сославшись на свой опыт противодействия коррупции.

Впрочем, вице-президент международной организации Transparency International Елена Панфилова считает, что депутат преувеличивает значимость соцсетей для реального противодействия коррупции. По ее словам, соцсети «помогают выявить связи», но пока нет зафиксированного факта, что чиновник использовал свое служебное положение в чьих-то интересах, он может писать на своей странице что угодно и общаться с кем угодно.

Добавим, что ранее аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян говорил, что в России порядка 1,5 млн чиновников, из которых, по его оценкам, примерно 70% могут пользоваться соцсетями. «Главный вопрос – как проконтролировать полноту предоставленных сведений и как доказать, что найденный аккаунт в соцсети действительно принадлежит чиновнику, а не фейковый?» – резонно замечает эксперт.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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