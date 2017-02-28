Под Нижними Сергами внедорожник протаранил грузовик: 4 пострадавших, ребенок в коме

Публикации за 28.02.17

На Среднем Урале в результате ДТП с участием грузовика и внедорожника пострадали четыре человека.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария произошла сегодня на трассе Пермь – Екатеринбург. В районе 259 километра автодороги водитель «Тойота Ленд Крузер» 1980 года рождения, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу грузовому автомобилю «Вольво FH », которым управлял мужчина 1981 г.р. «В результате ДТП пострадали 4 человека: водитель автомобиля «Тойота» и три его пассажира, в том числе 13-летняя девочка, с травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу. Ребенок находится в коме», – отметили в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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