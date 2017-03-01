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Публикации за 01.03.17

В ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибли двое взрослых и 2-летний ребенок

В ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибли двое взрослых и 2-летний ребенок

На автодороге Пермь – Екатеринбург зафиксировано очередное смертельное ДТП. Из-за столкновения автомобилей двое взрослых и ребенок погибли, еще трое получили травмы.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария произошла во вторник около 19 часов на 292 километре автодороги Пермь – Екатеринбург. Водитель Volkswagen Touareg во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2110. 31-летний водитель ВАЗ, его пассажирка 26 лет и двухлетний ребенок погибли до прибытия скорой помощи.

«Кроме того, в больницу Ревды доставлен пятилетний мальчик в тяжелом состоянии. Также пострадали два пассажира автомобиля Volkswagen: 41-летняя женщина и 30-летний мужчина.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции становили, что видимость на месте ДТП не составляет и двухсот метров», – отмечают в ведомстве.

Отметим, что 28 февраля на 259 километре трассы Пермь – Екатеринбург столкнулись грузовик и внедорожник. В результате ДТП пострадали трое взрослых и 13-летний ребенок. Девочку-подростка с травмами различной степени тяжести экстренно госпитализировали, сейчас она в коме.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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