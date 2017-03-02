На трассе Пермь – Екатеринбург автобус улетел в кювет после столкновения с легковушкой (ФОТО)

Публикации за 02.03.17

На Среднем Урале рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария произошла сегодня примерно в 15:45 на автодороге Пермь – Екатеринбург. В районе 316 километра трассы водитель ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения, где протаранил междугородний автобус 854-го маршрута. «В результате удара легковушка получила серьезные повреждения, водитель 1990 года рождения, который был один в машине, оказался зажатым в салоне. Извлекать его пришлось спасателям. Сейчас его осматривают врачи скорой помощи. Автобус после столкновения съехал с дороги и опрокинулся на левый бок», – отмечают в ведомстве.

В момент ДТП в автобусе находились 6 пассажиров. Все они были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему травм не получили. Только одна женщина с ушибами обратилась к врачам скорой, прибывшим на место происшествия.

В настоящее время движение на участке трассы затруднено. Транспорт с обоих направлений сотрудники ДПС пропускают поочередно по одной полосе.

Фото пресс-службы областного управления ГИБДД

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 02.03.17

Авиакомпанию Azur Air оштрафовали на 100 тысяч из-за задержки рейса в сентябре прошлого года. / Последователи Соколовского пытались похитить из Храма-на-Крови рясу священника. / Первые «выделенки» для общественного транспорта появятся на Ленина, Свердлова и Щербакова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»