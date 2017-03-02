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Екатеринбург

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Публикации за 02.03.17

На трассе Пермь – Екатеринбург автобус улетел в кювет после столкновения с легковушкой (ФОТО)

На трассе Пермь – Екатеринбург автобус улетел в кювет после столкновения с легковушкой (ФОТО)

На Среднем Урале рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария произошла сегодня примерно в 15:45 на автодороге Пермь – Екатеринбург. В районе 316 километра трассы водитель ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения, где протаранил междугородний автобус 854-го маршрута. «В результате удара легковушка получила серьезные повреждения, водитель 1990 года рождения, который был один в машине, оказался зажатым в салоне. Извлекать его пришлось спасателям. Сейчас его осматривают врачи скорой помощи. Автобус после столкновения съехал с дороги и опрокинулся на левый бок», – отмечают в ведомстве.

Новый День: На трассе Пермь – Екатеринбург автобус улетел в кювет после столкновения с легковушкой (ФОТО)

В момент ДТП в автобусе находились 6 пассажиров. Все они были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему травм не получили. Только одна женщина с ушибами обратилась к врачам скорой, прибывшим на место происшествия.

В настоящее время движение на участке трассы затруднено. Транспорт с обоих направлений сотрудники ДПС пропускают поочередно по одной полосе.

Фото пресс-службы областного управления ГИБДД

Новый День: На трассе Пермь – Екатеринбург автобус улетел в кювет после столкновения с легковушкой (ФОТО)

Новый День: На трассе Пермь – Екатеринбург автобус улетел в кювет после столкновения с легковушкой (ФОТО)

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 02.03.17

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