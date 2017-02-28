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Публикации за 28.02.17

Верховный суд обязал пересмотреть дело Евгении Чудновец

Верховный суд обязал пересмотреть дело Евгении Чудновец

Верховный суд обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело Евгении Чудновец, осужденной за перепост видео с издевательствами над ребенком.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ВС РФ счел доводы замгенпрокурора России заслуживающими внимания и внес кассационное представление на рассмотрение в президиуме Курганского областного суда. Напомним, заместитель генпрокурора Леонид Коржинек просил отменить приговор и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Накануне также стало известно, что защита Чудновец подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Адвокаты заявили, что в ее деле были нарушены право на выражение мнения и право на справедливое судебное разбирательство.

Евгения Чудновец по решению Катайского райсуда была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над ребенком. Девушка хотела привлечь к этой проблеме внимание, но ее признали виновной в том, что она распространяла детское порно. На приговор была подана апелляция. Курганский облсуд смягчил наказание с 6 до 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Окончательный приговор, как и решение первой судебной инстанции, вызвали широкий общественный резонанс, в Кургане прошел масштабный митинг в поддержку Чудновец, петиция за освобождение девушки в интернете собрала более 100 тысяч подписей.

В Общественной палате России обсудили историю девушки. В ходе круглого стола были озвучены претензии к процедуре расследования дела, в которой правозащитники усмотрели массу нарушений, и позиции судебных органов. Так, глава комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков подчеркнул, что не видит необходимости изолирования от общества осужденной воспитательницы. По его мнению, в ее действиях отсутствует социальная опасность, и приговор к реальному сроку наказания вызывает удивление. Этой же позиции придерживается уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В Генпрокуратуре, между тем, отмечают, что Курганский суд снизил наказание Чудновец с шести месяцев до пяти, несмотря на ходатайство прокуратуры заменить приговор девушке. «В дальнейшем прокуратура области пыталась обжаловать и это решение, однако Курганский областной суд отказал в пересмотре дела Чудновец», – указывали ранее в ведомстве.

В настоящее время Чудновец содержится в ИК №6 Нижнего Тагила. Она отказалась подавать документы на помилование, предложив вместо себя трех женщин, которые находятся вместе с ней в одном отряде.

Москва- Курган, служба информации РИА «Новый День»

Москва- Курган. Другие новости 28.02.17

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