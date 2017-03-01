На улице Восточной возле отеля сгорел автомобиль BMW

Публикации за 01.03.17

В Екатеринбурге сгорел очередной автомобиль.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, 1 марта в 01:55 в отдел полиции №7 поступила информация о возгорании автомобиля BMW на парковке возле дома №176 по улице Восточной. В соседнем здании находится отель ATLAZA City Residence. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр поврежденной иномарки. «Были изъяты записи камер видеонаблюдения. Владелец автомобиля обратился с заявлением в полицию. Сотрудниками полиции организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, – отмечают в ведомстве. – Материалы направлены в МЧС для проведения пожарно-технической экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

В ГУ МЧС РФ по Свердловской области уточняют, что площадь пожара составила 1 кв. м. Огонь повредил моторный отсек BMW. В тушении возгорания была задействована 1 единица техники, 3 человека личного состава. Пожар потушили в 02:18.

Отметим, что в феврале в Екатеринбурге были зафиксированы возгорания двух автомобилей (ВАЗ 2112 и Opel Astra) на бульваре Денисова-Уральского, а также трех машин на улице Новгородцевой (Nissan Murano, Ford Focus и Skoda Yeti). Позже выяснилось, что Nissan принадлежит заместителю директора Фонда капитального ремонта Свердловской области Александру Мокроусову. Причиной пожара, как установили дознаватели, стал поджог.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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