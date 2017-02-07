Сгоревшая на ЖБИ иномарка принадлежала топ-менеджеру областного фонда капремонта

Публикации за 07.02.17

Появились подробности инцидента на ЖБИ, где сегодня ночью сгорела дорогостоящая иномарка и были повреждены огнем еще два автомобиля. Владельцем сгоревшей машины оказался заместитель директора Фонда капитального ремонта Свердловской области Александр Мокроусов.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, в 4:40 в отдел полиции №2 поступила информация о возгорании автомобиля Nissan Murano на территории охраняемой парковки у дома №39 по улице Новгородцевой. Также пострадали рядом припаркованные машины Ford Focus и Skoda Yeti – у них оплавились бампера и фары. «На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Владелец выгоревшего Nissan обратился в органы внутренних дел с заявлением», – рассказывали сегодня утром в полиции.

По данным ГУ МЧС РФ по Свердловской области, огонь охватил Nissan на площади 3 квадратных метров. Фактически у иномарки выгорело багажное отделение и салон. В пресс-группе городского управления полиции не раскрывают личные данные владельца внедорожника. Вместе с тем, по данным источников NDNews.ru в правоохранительных органах, автомобиль принадлежит Александру Мокроусову. Он сообщил сыщикам, что охранник парковки видел злоумышленников, которые убегали от Nissan Murano в тот момент, когда загорелся автомобиль. Не исключено, что они бросили в салон иномарки легковоспламеняющуюся жидкость. Что именно послужило причиной возгорания, в ближайшее время покажет пожарно-техническая экспертиза. Известно также, что Мокроусов пытался самостоятельно справиться с огнем, но безуспешно.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 07.02.17

«Русские постоянно выпрыгивают из бассейнов», – владельцы осетровой фермы под Екатеринбургом рассказали о том, как приживается элитная рыба на Урале (ВИДЕО). / Любителей современного искусства в Екатеринбурге подвергнут исследованию. / В суд направлено дело одного из участников покушения на генерала Тимониченко. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»