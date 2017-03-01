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Екатеринбург

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Публикации за 01.03.17

Поселок Шаля укрупнят за счет присоединения ближайшей деревни (КАРТА)

Поселок Шаля укрупнят за счет присоединения ближайшей деревни (КАРТА)

В Шалинском районе реорганизуют два населенных пункта: к поселку Шаля присоединят деревню Никитинка.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе заксобрания, соответствующий законопроект уже поступил в областной парламент, вероятно, он будет рассмотрен на мартовском заседании. После принятия закона деревня Никитинка прекратит существование как самостоятельный населенный пункт. Отметим, что Шаля и Никитинка находятся на расстоянии меньше 1 км друг от друга и фактически слились. По данным на 2010 год, в деревне проживали 38 человек.

Новый День: Поселок Шаля укрупнят за счет присоединения ближайшей деревни (КАРТА)

Шаля, Служба информации РИА «Новый День»

Шаля. Другие новости 01.03.17

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