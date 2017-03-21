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Екатеринбург

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Публикации за 21.03.17

Единственного жителя деревни Никитинка переименуют в жителя Шали

Единственного жителя деревни Никитинка переименуют в жителя Шали

Свердловское заксобрание приняло в первом и втором чтениях законопроект, которым объединяются рабочий посёлок Шаля и деревня Никитинка.

Как рассказал депутатам председатель Шалинской думы Анатолий Колченогов, в Никитинке нет улиц, отсутствуют объекты социального, бытового, культурного назначения. Все социальные объекты расположены в Шале, они и обслуживают единственного жителя деревни.

Депутаты приняли решение без лишних вопросов, только пенсионер Евгений Зяблицев поинтересовался, что делается для того, чтобы деревни на севере не умирали.

Председатель шалинской думы вступился за малую родину, сообщив, что на месте деревни фактически построены две новые поселковые улицы, и «не такая уж у нас деревня». Спикер Людмила Бабушкина посоветовала ему пригласить депутата Зяблицева в гости, чтобы он своими глазами увидел, что в Шале не все так плохо, как он думает.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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