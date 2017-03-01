Размеры штрафов за нарушение ПДД привяжут к биографии водителя / Нововведения начнут действовать с 1 апреля 2017 года

Публикации за 01.03.17

МВД РФ подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением, который сотрудники ДПС будут применять с 1 апреля 2017 года. Нововведения коснутся, в том числе, размеров штрафов, которые выписывают инспекторы ГИБДД. Теперь они должны будут учитывать возраст водителя, место его жительства и семейное положение.

Как передает корреспондент NDNews.ru, подробности нового административного регламента сегодня приводит газета «Коммерсант». Документ представляет собой инструкцию для ДПС, в которой прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия с участниками движения. Сейчас действует старый регламент, утвержденный еще в 2009 году. С 1 апреля 2017 года он будет заменен новым.

Часть изменений связана с поправками, внесенными в законы. Так, будет исключена норма о снятии номеров (отменена КоАП РФ еще 2014 году) и добавлена возможность предъявить для проверки распечатку электронной версии полиса ОСАГО (е-ОСАГО действует с 2016 года).

При составлении протокола водитель сможет теперь оценить представленные ГИБДД доказательства, «поставить их под сомнение», «привести контраргументы», которые должны быть «тщательно и всесторонне» проверены. Сейчас инспекторы порой отказываются принимать объяснения от водителей, заставляя их переписывать, так как они якобы «не по форме».

Но, что более важно, – из проекта также следует, что при определении размера штрафа инспектор теперь будет обязан учитывать «биографические данные» водителей – возраст, место жительства, семейное и имущественное положение. Если по действующему регламенту автомобилист обязан передать документы инспектору без обложки, ценных бумаг и денег, то по новой редакции инспектор должен вернуть документы, если с ним передаются «какие-либо предметы» или «удерживающие устройства».

В новом регламенте также впервые появился отдельный пункт, связанный с коррупцией: если водитель «склоняет сотрудника к злоупотреблению служебным положением, получению взятки и иному незаконному использованию своего положения в целях получения выгоды в виде денег, ценностей», инспектор обязан подать уведомление в МВД по специальной форме.

Уточнены и правила надзора за дорожным движением. Для этого смогут использоваться не только вертолеты, аэростаты, дирижабли и мотодельтапланы (допускается нынешним регламентом), но и беспилотные летательные аппараты. Поводом для остановки транспортного средства теперь будет не только нарушение ПДД, но и «обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения». Уточнено, что в случаях, если водитель не подчиняется требованию инспектора остановиться, «специальные средства» для принудительной остановки (например, ленты с шипами) не могут применяться на горных дорогах, железнодорожных переездах, мостах, эстакадах. При этом принудительно инспектор не будет иметь права останавливать кареты скорой помощи и машины, используемые для оказания ритуальных услуг.

Изменения касаются также части, где прописан порядок взаимодействия инспектора со «спецсубъектами». Так, сейчас в случае нарушения ПДД прокурором или судьей сотрудник составляет рапорт и передает его руководителю своего подразделения. Если такой водитель пьян, гаишник «принимает меры» для остановки машины. В новой редакции «особый порядок» судей не касается.

Москва, Екатеринбург, Андреуш Завятку

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