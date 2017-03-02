В уральском санатории утонул подросток, оставшийся без присмотра

Публикации за 02.03.17

В Первоуральске инструктор-методист по плаванию стал виновником гибели посетителя бассейна.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, уголовное дело возбуждено против 49-летнего инструктора-методиста по плаванию санатория «Соколиный камень». Ему вменяется ч.2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей)». По версии следствия, 28 января мужчину покинул рабочее место, когда в бассейне находились посетители. При этом он не провел необходимый инструктаж. В результате утонул мальчик 2004 года рождения, который находился в бассейне без присмотра.

«Изначально было возбуждено дело по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По нему сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия, ведется сбор доказательств, устанавливается лицо, которое будет привлечено в качестве обвиняемого, – уточняют в ведомстве. – Между тем, в ходе расследования уголовного дела по ч.2 ст.109 УК РФ также устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о предъявлении 49-летнему инструктору обвинения».

Наряду с этим следователи выясняют причины и условия, которые способствовали гибели подростка. По итогам этой работы будут приняты меры профилактического характера.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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