12-летний мальчик утонул в бассейне санатория Первоуральска

Публикации за 29.01.17

В Первоуральске 12-летний мальчик утонул в бассейне местного санатория: ребенку внезапно стало плохо, медики спасти его не успели. Подросток приехал в санаторий вместе с мамой из Полевского. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Накануне в 16.10 в дежурную часть ОВД Первоуральска поступило сообщение от сотрудников станции скорой помощи по факту скоропостижной смерти 12-летнего мальчика в бассейне санатория «Соколиный камень».

«В ходе опроса свидетелей сыщики установили, что погибший мальчик 2004 года рождения утром в 10.00 приехал в санаторий вместе со своей мамой 1985 года рождения из Полевского. Женщина с сыном собиралась провести выходные в оздоровительном учреждении. Около 15.00 они зашли в бассейн. Неожиданно подростку стало плохо. Поскольку все произошло на глазах других отдыхающих, его извлекли из воды, после чего медик пансионата провела необходимый курс реанимационных мероприятий, однако спасти жизнь школьника не удалось. Врачи прибывшей скорой констатировали смерть. По одной из версий, инструктаж о мерах безопасности с группой в этот день не проводился, что и могло послужить причиной данного ЧП. Известно, что погибший учился в 6 классе одной из школ Полевского, его мать также работает в образовательном учреждении педагогом. Со слов женщины, каких-либо хронических заболеваний у мальчика не было, на здоровье он не жаловался. На теле погибшего сыщики каких-либо повреждений не обнаружили», – рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Более подробные и точные обстоятельства трагической смерти ребенка органы внутренних дел устанавливают совместно с коллегами из СК.

По данному факту следственным отделом по городу Первоуральск СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание за совершение указанного преступления предусматривает вплоть до 6 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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