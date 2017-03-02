Экс-начальник антикоррупционного отдела полиции Заречного попал под суд за взятку

Публикации за 02.03.17

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело против начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Заречный» Ивана Баланцова. Теперь уже бывший силовик обвиняется во взяточничестве.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, по версии следствия, 14 сентября 2016 года Баланцов в офисе екатеринбургского филиала ПАО «ТрансКапиталБанк» потребовал у управляющего 600 тысяч рублей за оперативную и качественную проверку по его заявлению, поданному в отдел полиции. Также Баланцов пообещал передать материалы в следственный отдел ОМВД Заречного для возбуждения уголовного дела.

На следующий день Баланцов позвонил управляющему банка и напомнил, что без денег работать по его заявлению не будет. В итоге управляющий передал ему задаток – 100 тысяч. После этого полицейский был задержан.

Кроме того, в 2015 году во время проверки компании ООО «ЭкоСтрой» силовик, по данным следствия, изъял финансовые, бухгалтерские и иные документы организации, и хранил их у себя целый год, не давая ход материалам.

В СУ СКР по Свердловской области добавляют, что Баланцеву в окончательной редакции предъявлено обвинение п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в крупном размере») и ч. 1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»).

Следует отметить, что ОМВД «Заречный» стал известен на всю страну в 2015 году. Тогда были задержаны пять сотрудников полиции, в том числе начальник ОМВД Александр Дубровин, по уголовному делу о пытках задержанных. Сейчас данное дело находится на рассмотрении в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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