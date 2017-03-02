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Екатеринбург

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Публикации за 02.03.17

Пожар на улице Ватутина произошел от искры при сварке в деревянной мансарде / Компания, проводившая работы, обещала жильцам сделать ремонт (ВИДЕО)

Пожар на улице Ватутина произошел от искры при сварке в деревянной мансарде Компания, проводившая работы, обещала жильцам сделать ремонт (ВИДЕО)

Стали известны подробности пожара на Ватутина, который произошел по вине компании, проводившей в доме капитальный ремонт. Возгорание случилось от искры во время сварочных работ: деревянная мансарда пятого этажа вспыхнула мгновенно. «Термотехника» не отрицает своей вины и обещает отремонтировать пострадавшие квартиры за неделю.

Как , накануне вечером произошел пожар в четырехэтажном доме с мансардой на улице Ватутина, 1. Там проводились работы по капремонту системы отопления. Как выяснилось, подрядчик – ООО «Термотехника». По словам жильцов дома на Ватутина, сотрудники уже заменили канализационные трубы и проводку. Вчера же они должны были менять трубы отопления. «Сосед с 4 этажа не пустил их в квартиру и рабочим пришлось в местах общего доступа заниматься сваркой, чтобы убрать трубы. А у нас дом старый, перекрытия деревянные. Пятый этаж вообще надстроен после взрыва на Сортировке в 1988 году, он деревянный. В итоге от искры все быстро вспыхнуло, пошел огонь и дым. Спасатели присвоили пожару степень 1бис, – рассказала NDNews.ru жительница дома. – Но парни молодцы, до последнего помогали тушить пожар».

Сегодня на месте разбора конструкций также работают сотрудники «Термотехники». Как пояснил представитель подрядчика, они планируют за неделю поменять в доме пострадавшие перекрытия и полы и сделать ремонт в квартирах – в местах, которые пострадали от пожара.

Екатеринбург, Ольга Тарасова. Александр Саливанчук

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