Компания из «белого списка» министра Смирнова устроила пожар в доме, где проводила капремонт (ФОТО)

Публикации за 02.03.17

Вчера вечером в Железнодорожном районе Екатеринбурга произошел пожар в четырехэтажном доме, где проводится капремонт. Водой оказались залиты несколько квартир, еще в двух – рухнули перекрытия. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Подрядчиком оказалась фирма из «белого списка», ранее представленного минЖКХ. Подробности – в материале NDNews.ru.

Как сообщили агентству в пресс-службе управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района», пожар произошел вчера вечером в доме на улице Ватутина, 1. Там проводились работы по капремонту системы отопления. Как выяснилось, подрядчик – ООО «Термотехника». Компания, уже появлявшаяся в сводках новостей, но не как нерадивый, а наоборот, как добросовестный подрядчик. «В Свердловской области есть около 40 подрядных организаций, которые хорошо работают. Это «Атомстройкомплекс» – шикарно отработали. «Стройкомплекс» в Нижнем Тагиле – они еще и бесплатно сделали людям подъезды. «Промстройсервис», «Олимп», «Термотехника» на ряде территорий, «Вертекс», их много. Но нужно понимать, что если одна организация хорошо отработала на пяти домах, не факт, что она справится со 100 домами», – ранее говорил NDNews.ru министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По данным представителей управляющей компании, которая обслуживает дом, причиной стало несоблюдение техники безопасности при проведении сварочных работ – искра попала на деревянные перекрытия, и они загорелись. «Подрядчик своей вины не отрицает», – подчеркнули в УК.

Тем не менее, по сообщению свердловского ГУ МЧС России, будет проведено дознание, в ходе которого специалисты противопожарной лаборатории установят точную причину пожара, из-за которого пострадало несколько квартир в первом подъезде дома. В частности, в квартирах №8 и №10 оказались сломаны межэтажные перекрытия и межкомнатные перегородки. Водой залиты квартиры №№2, 4 и 6. Частично пострадала кровля здания. Коммунальщикам также пришлось в экстренном порядке отключать дом от электроснабжения.

По данным NDNews.ru, жильцов дома расселили силами подрядчика, однако официального подтверждения этой информации пока нет. В пресс-службе фонда капремонта Свердловской области позднее обещали прокомментировать вопрос с компенсацией ущерба собственникам пострадавших в пожаре квартир.

Фото пресс-службы УК «РЭМП Железнодорожного района»

Екатеринбург, Елена Сычева

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