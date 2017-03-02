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Екатеринбург

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Публикации за 02.03.17

Компания из «белого списка» министра Смирнова устроила пожар в доме, где проводила капремонт (ФОТО)

Компания из «белого списка» министра Смирнова устроила пожар в доме, где проводила капремонт (ФОТО)

Вчера вечером в Железнодорожном районе Екатеринбурга произошел пожар в четырехэтажном доме, где проводится капремонт. Водой оказались залиты несколько квартир, еще в двух – рухнули перекрытия. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Подрядчиком оказалась фирма из «белого списка», ранее представленного минЖКХ. Подробности – в материале NDNews.ru.

Как сообщили агентству в пресс-службе управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района», пожар произошел вчера вечером в доме на улице Ватутина, 1. Там проводились работы по капремонту системы отопления. Как выяснилось, подрядчик – ООО «Термотехника». Компания, уже появлявшаяся в сводках новостей, но не как нерадивый, а наоборот, как добросовестный подрядчик. «В Свердловской области есть около 40 подрядных организаций, которые хорошо работают. Это «Атомстройкомплекс» – шикарно отработали. «Стройкомплекс» в Нижнем Тагиле – они еще и бесплатно сделали людям подъезды. «Промстройсервис», «Олимп», , «Вертекс», их много. Но нужно понимать, что если одна организация хорошо отработала на пяти домах, не факт, что она справится со 100 домами», – ранее говорил NDNews.ru министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По данным представителей управляющей компании, которая обслуживает дом, причиной стало несоблюдение техники безопасности при проведении сварочных работ – искра попала на деревянные перекрытия, и они загорелись. «Подрядчик своей вины не отрицает», – подчеркнули в УК.

Тем не менее, по сообщению свердловского ГУ МЧС России, будет проведено дознание, в ходе которого специалисты противопожарной лаборатории установят точную причину пожара, из-за которого пострадало несколько квартир в первом подъезде дома. В частности, в квартирах №8 и №10 оказались сломаны межэтажные перекрытия и межкомнатные перегородки. Водой залиты квартиры №№2, 4 и 6. Частично пострадала кровля здания. Коммунальщикам также пришлось в экстренном порядке отключать дом от электроснабжения.

По данным NDNews.ru, жильцов дома расселили силами подрядчика, однако официального подтверждения этой информации пока нет. В пресс-службе фонда капремонта Свердловской области позднее обещали прокомментировать вопрос с компенсацией ущерба собственникам пострадавших в пожаре квартир.

Фото пресс-службы УК «РЭМП Железнодорожного района»
Фото пресс-службы УК «РЭМП Железнодорожного района»

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.03.17

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