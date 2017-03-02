После скандала с бродячими собаками, пугающими детей, власти уральского города решили отлавливать и убивать животных

Публикации за 02.03.17

Видео с бродячими собаками, которые терроризируют жителей Ревды во дворах и на детских площадках, опубликованное неделю назад, стало поводом для прокурорской проверки. После этого местные власти решили отлавливать и убивать животных.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, видео в конце февраля опубликовала у себя на странице местная жительница Светлана Романчук, которая обратилась в ролике к городским властям с просьбой разобраться в ситуации. На запись попали жутковатые кадры, показывающие, как дети вынуждены спасаться от своры собак, забравшись на железную горку.

После публикации к разбирательствам подключилась прокуратура. В надзорном ведомстве пообещали, что проверят «законность и полноту организованных в Ревде мероприятий по отлову, транспортировке и содержанию бездомных собак».

Спустя несколько дней власти Ревды разместили на портале Госзакупок конкурс по поиску подрядчика, который займется «регулированием численности безнадзорных животных (собак)». Правда, денег хватило только на два десятка собак на весь город – максимальная сумма контракта составляет порядка 750 тысяч рублей. Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет отловить 20 собак, перевезти их в пункт временного содержания, где они будут находиться полгода (и где их будут кормить, поить, выгуливать, обеспечивать ветеринарную помощь, искать новых хозяев, и т.д.).

Если в течение 6 месяцев добрых рук на собак не найдется, их будут, по всей видимости, усыплять. По крайней мере, требования к эвтаназии в конкурсной документации тоже прописаны – это должны быть «гуманные методы усыпления, только сертифицированными фармакологическими препаратами». Захоронением умерщвленных собак тоже должен будет заниматься подрядчик, выигравший конкурс.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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