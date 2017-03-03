Спасатели назвали самые опасные водоемы области (ФОТО)

Публикации за 03.03.17

Из-за весеннего потепления свердловским спасателям пришлось усилить работу по выявлению несанкционированных переправ и нарушителей, которые выходят на лед водоемов, где установлены запрещающие знаки. Пока еще толщина льда относительно безопасна, но из-за оттепели он очень быстро становится рыхлым. Особенно – на пяти водоемах, которые считаются у сотрудников свердловского управления МЧС самыми опасными.

Ледовая переправа, оборудованная по всем правилам

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе чрезвычайного ведомства, сейчас средняя толщина льда на водоемах составляет от 35 до 45 см. Это считается безопасным показателем, но из-за оттепели лед очень быстро становится пористым и рыхлым, теряет прочность. «Самыми опасными остаются Верх-Исетский пруд, Белоярское, Рефтинское, Среднеуральское, Верхне-Тагильское водохранилища, где даже в зимнее время из-за сброса теплых вод имеются открытые участки воды», – напомнили в пресс-службе свердловского управления МЧС России.

Спасатели инструктируют рыбаков о мерах безопасности

Толщина льда на переправах больше – выше 60 см. В настоящее время в регионе действует 17 переправ, 10 из них – для жизнеобеспечения населения, остальные – технологические. А, например, в Таборинском районе сотрудники МЧС нашли сразу две несанкционированные переправы, которые лесорубы использовали для перевозки бревен. Одна из них нашлась в селе Унже-Павинском, другая – в деревне Чернавской.

Несанкционированная ледовая переправа

«Сотрудники МЧС запретили передвижение по переправе, добились от собственников выполнения требований к обустройству этих переправ. Там были выставлены посты безопасности, знаки с разрешенной грузоподъемностью 30 тонн, аншлаги с правилами эксплуатации переправы, проведена очистка переправы от снега, вдоль переправы выставлены вехи. После этого ледовые переправы были освидетельствованы и официально разрешены к эксплуатации», – сказали в пресс-службе свердловского управления МЧС России.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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