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Екатеринбург

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Публикации за 30.03.17

В Свердловской области начали закрывать ледовые переправы

В Свердловской области начали закрывать ледовые переправы

На Среднем Урале начинают закрывать переправы. Движение по льду уже запрещено на двух участках реки Туры и Тавды.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, из-за потепления движение по льду становится небезопасным. Сотрудники ГИМС закрыли две переправы: одна из них на реке Туре у села Усть-Ницинское Слободо-Туринского района, другая – на реке Тавде на 739-м километре автодороги Берёзовое – Крутое. Продолжают действовать 15 переправ, на них ежедневно ведется мониторинг состояния льда.

Год назад первые переправы закрывали примерно в этих же числах марта. А к концу первой недели апреля были закрыты все переправы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.03.17

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