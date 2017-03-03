В один день воры обчистили два музея в Екатеринбурге: кроме раритетной коробки из-под конфет взяли ноутбук

Публикации за 03.03.17

В Екатеринбурге неизвестные накануне обокрали два музея. Как писал NDNews.ru, в музее Решетникова похитили старинную коробку из-под конфет, которой больше 100 лет. В тот же день из музея Метенкова вынесли более современный предмет – ноутбук.

Напомним, как писал накануне NDNews.ru, в музее имени Решетникова кто-то похитил старинную коробку из-под конфет. Раритетная жестяная банка со сладостями была сделана еще в 1912 году, такие конфеты были выпущены ограниченной серией и сегодня найти замену пропаже почти невозможно. По разным оценкам, экспонат мог стоить около 13 тысяч рублей. Как рассказали в музее, пропажу обнаружили во время очередной экскурсии – когда сотрудник музея хотел рассказать посетителям об этой жестянке.

Еще одна кража накануне произошла в Доме Метенкова, который находится в соседнем квартале. Из фотографического музея кто-то вынес ноутбук. «Если кто-то видел человека, выходящего из музея с ноутбуком, просим сообщить нам», – написали на странице Дома Метенкова в соцсетях сотрудники.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сегодня сообщили, что музей Решетникова до сих пор не предоставил справку о ценности экспоната, поэтому вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен. По музею Метенкова информация уточняется.

По поводу кражи ноутбука сотрудники музея Метенкова заявление еще не подавали, сообщили NDNews.ru в пресс-службе УМВД. «Сотрудники полиции проверят информацию. Работникам музея мы рекомендуем обратиться в ОП №1», – отметили в полиции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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