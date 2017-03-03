Куйвашев назначил нового замминистра МУГИСО

Публикации за 03.03.17

Губернатор Евгений Куйвашев назначил нового заместителя министра по управлению госимуществом Свердловской области. Место уволенного Александра Самбурского занял бывший глава юридического управления регионального правительства Сергей Сосновских.

«В МУГИСО Сергей Сосновских будет курировать вопросы управления государственным имуществом, предприятиями, учреждениями», – сообщили NDNews.ru в департаменте информационной политики губернатора.

Сосновских родился в 1981 году в Ирбите. Окончил Уральский государственный технический университет, позже – Уральскую государственную юридическую академию. В свое время возглавлял юридический отдел межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы в Ирбите. В аппарате свердловского правительства работает с 2008 года, должность начальника юридического управления получил в 2012 году.

Напомним, Александр Самбурский покинул должность замглавы МУГИСО 20 февраля, так как с ним не был продлен контракт. Ранее его дважды отстраняли от работы в связи со служебной проверкой. Самбурский был единственным заместителем Алексея Пьянкова, который не попал под арест по громкому делу о коррупции в МУГИСО. Бывшего министра, его заместителей Артема Богачева и Константина Никанорова, а также и. о. директора Распорядительной дирекции МУГИСО Карину Горностаеву обвинили в получении взятки в размере 31,5 миллиона рублей в виде отката при выкупе по завышенной стоимости здания по улице Репина. Первоначально Алексей Пьянков был арестован, после ему сменили меру пресечения на домашний арест, а затем на залог.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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