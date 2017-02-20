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Публикации за 20.02.17

Куйвашев подписал указ об увольнении Самбурского с должности замглавы МУГИСО

Куйвашев подписал указ об увольнении Самбурского с должности замглавы МУГИСО

Александр Самбурский освобожден от должности замглавы МУГИСО. По официальной версии – в связи с истечением действия срочного контракта.

Как стало известно корреспонденту NDNews.ru, губернатор Свердловской области подписал указ об освобождении от должности Александра Самбурского и увольнения чиновника с государственной службы. С сегодняшнего дня, 20 февраля, Самбурский покидает должность замглавы МУГИСО «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта».

Напомним, Самбурского ранее дважды отстраняли от работы в связи со служебной проверкой, по некоторым данным – из-за отказа уйти в отставку. Теперь уже бывший первый заместитель экс-главы мингосимущества считается одним из свидетелей по громкому уголовному делу МУГИСО и воспринимается в министерстве как лицо, подконтрольное силовикам, но при этом пользующееся их расположением. Он стал единственным заместителем Алексея Пьянкова, который не попал под арест по громкому делу о коррупции в МУГИСО. Бывшего министра, его заместителей Артема Богачева и Константина Никанорова, а также и. о. директора Распорядительной дирекции МУГИСО Карину Горностаеву обвинили в получении взятки в размере 31,5 миллиона рублей в виде отката при выкупе по завышенной стоимости здания по улице Репина. Пьянкова первоначально арестовали, после меру пресечения сменили на домашний арест, а затем на залог. Бывший министр уже успел получить приглашение вновь возглавить министерство и пафосно заявить, что не вернется, пока с него не снимут все обвинения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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