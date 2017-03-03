Перед выборами свердловские единороссы взяли под контроль муниципалитеты

Публикации за 03.03.17

Свердловские единороссы объявили о создании шести межмуниципальных координационных советов, которые будут контролировать местные отделения партии. Решение было принято накануне на заседании регионального политсовета ЕР.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе партии, координатором совета в Екатеринбурге станет депутат заксо Анатолий Никифоров. Остальные ММКС распределены по управленческим округам региона. В Восточном округе куратором назначен заместитель управляющего округом Сергей Араптанов, в Горнозаводском – депутат Михаил Ершов, в Западном – депутат Альберт Абзалов, в Северном – депутат Сергей Никонов, в Южном – депутат Олег Корчагин.

Новые структуры будут заниматься «решением практических вопросов партийного строительства, агитационно-пропагандистской работы, организации взаимодействия с депутатами и фракциями «Единая Россия», работы с молодежью».

Добавим, что на заседании регионального политсовета также было объявлено о старте праймериз ЕР на муниципальные выборы в сентябре 2017 года. Полномочия по проведению предварительного голосования делегированы местным отделениям партии. Решение о критериях отбора кандидатов-единороссов для выдвижения также будет приниматься на местах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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