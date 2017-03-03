В Екатеринбурге из машины скорой помощи высадили 7-летнего мальчика с температурой

Публикации за 03.03.17

Прокуратура Екатеринбурга, СКР и полиция проводят проверку по факту инцидента, когда из машины скорой помощи высадили семилетнего мальчика с высокой температурой.

Как передает корреспондент NDNews.ru, согласно предварительной информации, вечером 1 марта родители заболевшего ребенка вызвали на дом скорую помощь. Из-за высокой температуры врачи предложили госпитализировать мальчика. По дороге в больницу у отца, который сопровождал ребенка, произошел конфликт с медиками насчет неправильно выбранного маршрута. Мужчина начал пинать ногами по двери скорой, его вынужденно высадили и ребенок вышел вслед за отцом. Бригада уехала по другому вызову. На место инцидента была отправлена другая карета «скорой», но родители отказались доставлять мальчика в медучреждение.

«Прокуратура в настоящее время оценивает действия врачей, высадивших ребенка при оказании медицинской помощи. Будет дана и правовая оценка действиям отца», – сообщила NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

В УМВД РФ по Екатеринбургу сообщают, что бригада «скорой» и отец ребенка написали встречные заявления друг на друга. По ним полиция сейчас также ведет проверку. Свои контрольные мероприятия ведет и Следственный комитет.

«Решение об организации процессуальной проверки по данному факту обусловлено тем, что в этой ситуации затрагиваются права малолетнего ребёнка на оказание качественной и своевременной медицинской помощи, а защита прав и интересов несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности СКР», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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