Вину в скандале с ребенком, которого высадили из скорой, возложили на родителей

Публикации за 14.03.17

Прокуратура не обнаружила нарушений в действиях медиков, высадивших из машины скорой помощи 7-летнего мальчика. «С точки зрения закона наказать сотрудников нельзя. К такому выводу мы пришли по результатам проведенной проверки. Вины врачей в случившемся нет, тут стоит говорить о недобросовестности родителей», – заявила сегодня на пресс-конференции прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.

По ее словам, по итогам контрольных мероприятий предприняты в принципе превентивные меры в связи с другими инцидентами, когда несовершеннолетних, в частности, высаживали из общественного транспорта в мороз. Внесены предостережения в адрес руководства транспортных предприятий. «Главное, чтобы подобное не переросло в систему. Но факты высаживания детей были единичны. Я полагаю, что их больше не будет», – отметила Кузнецова.

Напомним, вечером 1 марта родители заболевшего ребенка вызвали на дом скорую помощь. Из-за высокой температуры врачи предложили госпитализировать мальчика. По дороге в больницу у отца, который сопровождал ребенка, произошел конфликт с медиками насчет неправильно выбранного маршрута. Мужчина начал пинать ногами по двери автомобиля, его вынужденно высадили, и ребенок вышел вслед за отцом. Бригада уехала по другому вызову. На место инцидента была отправлена другая карета скорой, но родители отказались доставлять мальчика в медучреждение.

В УМВД РФ по Екатеринбургу сообщали, что бригада скорой и отец ребенка написали встречные заявления друг на друга. По ним полиция сейчас ведет проверку. Свои контрольные мероприятия ведет и Следственный комитет.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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