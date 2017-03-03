Бывший вице-мэр предложил сделать из телебашни «лифтовую шахту с рестораном наверху»

Публикации за 03.03.17

Бывший вице-мэр Екатеринбурга по капстроительству, а ныне депутат городской думы Владимир Крицкий заявил, что не знает, каким образом можно безболезненно демонтировать недостроенную телебашню и как ее можно использовать в дальнейшем. Об этом он заявил сегодня в эфире радиостанции «Город FM».

Депутат подчеркнул, что башня строилась в советские времена, из особо прочного бетона, и как ее можно снести, он, будучи строителем, не представляет.

Приспособить ее к жизни, по его мнению, тоже будет крайне сложно. «Ну разве что сделать из нее лифтовую шахту, а на самом верху – ресторан, вложив огромные деньги. Но не знаю, кто ее купит, за такую высокую цену и с такими высокими будущими вложениями», – отметил Крицкий.

Напомним, 21 февраля Фонд имущества Свердловской области выставил участок с недостроенной телебашней на продажу. Начальная цена продажи: 652 млн 772 тыс. 197,26 рублей 26 копеек, шаг аукциона – 10 млн рублей, задаток для участия в аукционе – 130 млн 554 тыс. 439,45 рублей 45 копеек, что составляет 20 % от начальной цены продажи. Судьбу многострадальной Екатеринбургской недостроенной телебашни в середине декабря окончательно решили депутаты заксобрания региона. Они поддержали предложение мингосимущества выставить ее вместе с земельным участком на аукцион, при этом задачи сохранить или, наоборот, демонтировать башню перед покупателем ставиться не будет. Решение о консервации, демонтаже или реконструкции будет принимать новый собственник. Деньги от приватизации уже запланированы в доходной части бюджета-2017.

Ранее после обсуждения судьбы башни на профильном комитете заксо подтвердили, что потенциальным покупателем башни является «Атомстройкомплекс». Эксперты строительного рынка отмечают, что новому собственнику будет важно окупить, в том числе, затраты на демонтаж башни и проще всего это будет сделать, выстроив там жилой комплекс. Депутаты также обещали, что еще до продажи телебашни концепция застройки прилегающей территории будет рассмотрена на губернаторском градсовете.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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