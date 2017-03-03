Не на того нарвался – последней жертвой Новоселова стал бывший сотрудник ГУ ФСИН (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 03.03.17

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В Екатеринбурге начался допрос потерпевших по делу знаменитого беспредельщика Игоря Новоселова – как выяснилось, его последней жертвой стал бывший сотрудник ГУФСИН, узнавший преступника.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня в суд не явились свидетели по делу Игоря Новоселова, поэтому шел допрос потерпевшего – бывшего сотрудника ГУФСИН, а ныне таксиста Игоря Волкова. Он рассказал суду, что 8 июля 2014 года, работая в такси, подвез двух девушек к дому на Вилонова, 12. Те попросили подъехать поближе к подъезду из-за темноты. Со слов потерпевшего, дорогу ему перегородила некая «девятка». Девушки вышли. «Девятка» развернулась и требовала пропустить ее вперед, Волков отказался – потому что пассажиры еще не закрыли дверцы. С его слов, из «Лады» выскочил разъяренный Новоселов, начавший угрожать ножом. Сел на переднее сиденье рядом с водителем, воспользовавшись тем, что дверь была открыта. Произносил слова угрозы с кнопочным ножом в руках – Волков успел забыть, каким именно. После того, как потерпевший узнал Новоселова, который в то время был приговорен к ограничению свободы, завязалась борьба, в ходе которой Волков получил несколько ударов по груди и предплечью.

Нападение пресекли жители дома, в том числе и одна из пассажирок Волкова – она начала громко кричать, и Новоселов вынужден был бежать. Спустя непродолжительное время оба участника стычки встретятся в полиции, где Новоселов будет убеждать Волкова забрать заявление – из такой оперативности таксист сделает вывод едва ли не о наличии у хулигана полицейской рации. Дальше они встретятся на очной ставке – в ходе нее Новоселов пообещал Волкову свернуть челюсть.

Вместе с тем, Игорь Новоселов сегодня предложил бывшему сотруднику уголовно-исполнительной системы пройти процедуру на полиграфе (при этом выразив готовность пройти ее сам), так как, по его мнению, потерпевший лжет. Судья остановил подсудимого, заявив, что тот сможет заявить любое ходатайство, но на соответствующей стадии судебного разбирательства.

Напомним, в 2015 году суд уже начинал рассматривать это дело, но Новоселов тогда сбежал. Юноша трижды не явился на судебное заседание. Все известные его сотовые телефоны были отключены, по адресам никто не открывал двери. В связи с этим судья Оксана Хамицевич вынесла определение об объявлении подсудимого в розыск, приостановила процесс, и заочно изменила обвиняемому меру пресечения – с подписки о невыезде на арест.

Незадолго до начала судебного процесса по этому делу в 2015 году Новоселов вышел из СИЗО, где находился в связи с предыдущим приговором – за хулиганство во дворе и угрозы водителю, которые были запечатлены в знаменитом ролике о дорожном инциденте на улице Советской в Екатеринбурге, породившем мем «Ты кому сигналишь, дядя». До этого его судили за «поход» с пневматическим автоматом Калашникова в магазин за спиртным.

Последние полтора года Новоселов был в бегах, работал коллектором в Санкт-Петербурге, Ростове, Таганроге. В Екатеринбург он решил вернуться, так как «устал бегать и кончились деньги».

Следующее заседание суда назначено на 12 марта на 11 часов.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 03.03.17

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