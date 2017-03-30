Суд над грозой Пионерки Игорем Новоселовым / Онлайн-трансляция

Публикации за 30.03.17

Трансляция обновлена 09:20 (время московское)

09:20 На этом сегодня все, в процессе по делу Новоселова объявлен перерыв до 5 апреля.

09:20 К сожалению, присутствующие вновь сегодня не услышат показаний Новоселова. Это уже второй перенос слушания. Также придется повременить с выступлением государственного обвинителя, который должен озвучить запрашиваемое наказание для подсудимого.

09:18 Судья принимает решение об отложении судебного заседания до 5 апреля (14.00).

09:17 Новоселов: да, я не готов сегодня выступать на заседании.

09:16 Второе ходатайство касается самого Новоселова. Со слов адвоката, накануне он был поздно доставлен в СИЗО и не успел подготовиться к сегодняшнему процессу.

09:15 Суд удовлетворяет ходатайство – будут впредь приниматся меры для доставки в суд Журавлевой.

09:14 Адвокат считает, что не приняты все исчерпывающие меры для привода девушки на процесс. Журавлева, напомним, является основным свидетелем стороны защиты.

09:14 Защитник просит принять все возможные меры для принудительной доставки в суд свидетеля Журавлевой.

09:12 Адвокат заявлет, что допрос Новоселова преждевременный.

09:11 Снова не явилась в суд свидетельница Журавлева. По указанному адресу она не проживает, номер телефона заблокирован.

09:10 Подсудимого завели в зал заседаний.

08:58 Стоит также отметить, что на процессе по делу Новоселова по ходатайству стороны защиты запрещена фото и видеосъемка, в зале присутствуют только пишущие журналисты.

08:55 Также в суде допросили приятеля Новоселова Дениса Васючкова, который уже отбывает наказание в исправительном учреждении. Кроме того, зачитали показания бывшей жены Новоселова (сейчас она живет в Тюменской области). При этом в суд не явилась основная свидетельница защиты Кристина Журавлева.

08:54 На первом заседании допросили потерпевшего, который в красках рассказал подробности инцидента, случившегося в ночь с 8 на 9 июля 2014 года. Тогда молодчик повздорил с ним из-за места на парковке. Он сел в автомобиль таксиста Волкова, угрожал ему убийством, выхватив нож, и несколько раз ударил рукой. Новоселов считает, что его оболгали.

08:53 В рамках дела о нападении на таксиста Волкова Новоселова обвиняют сразу по трем статьям: «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Нанесение побоев, сопряженное с хулиганством».

08:53 Находясь в бегах последние полтора года, Новоселов работал коллектором в Санкт-Петербурге, Ростове, Таганроге. В Екатеринбург он решил вернуться, так как «устал бегать и кончились деньги».

08:52 Между тем, в 2015 году суд уже начинал рассматривать дело о нападении на таксиста Волкова, но Новоселов подался в бега, его объявили в розыск. Меру пресечения автоматически изменили с подписки о невыезде на арест. Поэтому обвиняемый присутствует сейчас на судебных заседаниях в «клетке».

08:52 При этом есть еще дело о нападении на общественника Владимира Рудякова. По версии следствия, Новоселов в качестве коллектора вместе с друзьями проник в жилище мужчины и избил его, перепутав с другим человеком. Эту историю суд изучит, по всей видимости, позже.

08:50 Ранее Новоселова судили за угрозы водителю, которые были запечатлены в знаменитом ролике о дорожном инциденте на улице Советской в Екатеринбурге (отсюда и пошел мем «Ты кому сигналишь, дядя?»), а также хулиганство во дворе. Также суд наказывал молодчика за «поход» с пневматическим автоматом Калашникова в магазин за спиртным.

08:49 Пока ждем начала судебного заседания, напомним криминальный путь Новоселова и фабулу последнего дела.

08:48 Добрый день, мы начинаем прямую трансляцию из Кировского районного суда.

В Кировском районном суде Екатеринбурга сегодня продолжается рассмотрение уголовного дела беспредельщика, автора известного мема «Ты кому сигналишь, дядя?» Игоря Новоселова, который обвиняется в нападении на таксиста Игоря Волкова и ряде других преступлений. В ходе заседания запланирован допрос самого подсудимого. Также должны состояться прения сторон и, наконец, станет понятно, какого наказания для грозы Пионерского поселка потребует гособвинитель.

Екатеринбург. Другие новости 30.03.17

39 лет лишения свободы и арест Infinity FX 35 присудили четырем наркоторговцам из Асбеста. / Весенний снегопад блокировал дороги Екатеринбурга (ФОТО). / 30 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»