Беспредельщик с Пионерки Игорь Новоселов сдался следователям / Он был в бегах полтора года

Публикации за 26.01.17

Автор известного мема «Ты кому сигналишь, дядя?», «гроза» Пионерского поселка Игорь Новоселов сдался правоохранительным органам. Юноша с лета 2015 года находился в бегах.

Как передает корреспондент NDNews.ru, информацию о том, что молодой человек, наконец, перестал скрываться от следствия и суда, подтвердил сегодня нашему агентству пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Это действительно так. Новоселов явился. Но какой-либо иной информации пока озвучить не могу. Расследование продолжается», – сказал собеседник агентства. По его словам, следователям сейчас предстоит разобраться в сложившейся ситуации. Ожидается, что в ближайшее время в суд может быть направлено ходатайство об избрании хулигану новой меры пресечения.

О Новоселове не было слышно с июня 2015 года. Юноша тогда не явился на судебное заседание. Все известные его сотовые телефоны были отключены, по адресам никто не открывал двери. В связи с этим судья Оксана Хамицевич вынесла определение об объявлении подсудимого в розыск, приостановила процесс, и заочно изменила обвиняемому меру пресечения – с подписки о невыезде на арест.

Напомним, Игоря Новоселова обвиняют в хулиганстве, нанесении побоев и угрозе убийством в инциденте, случившемся в ночь с 8 на 9 июля 2014 года. Тогда молодчик, уже имеющий судимость и приговоренный к 2,5 годам ограничения свободы (позже это наказание было заменено на реальный срок, – прим. ред.), повздорил из-за места на парковке с таксистом Игорем Волковым. Он сел в автомобиль своего оппонента, угрожал ему убийством, выхватив нож, и несколько раз ударил рукой.

Незадолго до начала судебного процесса в 2015 году Новоселов вышел из СИЗО, где находился в связи с предыдущим приговором – за угрозы водителю, которые были запечатлены в знаменитом ролике о дорожном инциденте на улице Советской в Екатеринбурге, а также хулиганство во дворе. До этого его судили за «поход» с пневматическим автоматом Калашникова в магазин за спиртным. Наряду с этим внимание сыщиков было приковано к его персоне в связи с нападением на общественника Владимира Рудякова.

По данным 66.ру, Новоселов за последние полтора года объехал половину России, побывав в Санкт-Петербурге, Ростове, Таганроге. Работал коллектором. В Екатеринбург он решился вернуться, так как «просто устал бегать, и деньги закончились», а еще он «хочет в тюрьму, где «<…> люди какие-то другие, там всех объединяет общее горе». Со слов Новоселова, сейчас у него четыре уголовных дела, связанных с побоями, хулиганством, угрозами убийством и проникновением в чужое жилище.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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