Прокурор потребовал «закрыть» беспредельщика Игоря Новоселова на 5,5 лет

Публикации за 05.04.17

В Кировском районном суде Екатеринбурга продолжается заседание по делу беспредельщика с Пионерки Игоря Новоселова. Государственный обвинитель потребовал для него наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев. Новоселов с этим не согласен.

Сегодня в ходе заседания не исключалась возможность, что часть статей, по которым обвинялся Новоселов будет исключена, поскольку его конфликт с потерпевшим Волковым произошел более двух лет назад. Но государственный обвинитель предложил признать Новоселова виновным по всем трем инкриминируемым статьям (116 УК РФ («Побои»), 119 УК РФ («Угроза убийством») и пункту «а» части 1 статьи 213 («Хулиганство»)) и вынести ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев.

Новоселов попросил снять с него обвинения по ст. 213 и 119 УК РФ «из-за отсутствия состава преступления». Кроме того, он потребовал изменить квалификацию статьи 116 УК РФ – по той же причине. Подробности заседания, допроса Новоселова, доводы прокурора и прочее вы можете почитать в трансляции, которую NDNews.ru ведет из зала суда.

В последнем слове обвиняемый сказал следующее: «Ваша честь. Я скажу своими словами. Бить – бил я его (Волкова). Ножа не было никакого, я не бегал с ним по улице. Была только пачка сигарет и зажигалка. Материть – материл. На тот момент был вспыльчивый. И сделал я это из-за того, что все в один момент случилось. Я сейчас понял, что если вестись на любую провокацию, я не выйду отсюда (из-под стражи) никогда. Хотел проучить. И получилось все вверх дном. Я бы извинился перед Волковым за то, что ударил. Но 5,6 лет – это потолок. Я виноват по 116-ой статье. Но, уважаемый суд, посудите разумно!».

Напомним, Игорь Новоселов в ночь с 8 на 9 июля 2014 года, уже имея судимость, повздорил из-за места на парковке с таксистом Игорем Волковым. По версии следствия, он сел в автомобиль своего оппонента, угрожал ему убийством, выхватив нож, и несколько раз ударил рукой.

Незадолго до начала судебного процесса в 2015 году Новоселов вышел из СИЗО, где находился в связи с предыдущим приговором – за угрозы водителю, которые были запечатлены в знаменитом ролике о дорожном инциденте на улице Советской в Екатеринбурге, а также хулиганство во дворе. До этого его судили за «поход» с пневматическим автоматом Калашникова в магазин за спиртным. Наряду с этим внимание сыщиков было приковано к его персоне в связи с нападением на общественника Владимира Рудякова. В последний год Новоселов скрывался от суда и был объявлен в розыск. Объехав всю Россию, он сам сдался следователям в Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.04.17

Правительство передумало объединять Первоуральскую птицефабрику со Свердловской. / В Красноуральске двое рецидивистов убили собутыльника, угнали машину и пытались скрыться. / «Если на претензии жителей по капремонту не хотят отвечать, вашего губернатора пора вызывать на ковер в Минстрой». Интервью с членом центрального штаба ОНФ Светланой Калининой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»