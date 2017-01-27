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Екатеринбург

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Публикации за 27.01.17

Беспредельщика с Пионерки Игоря Новоселова отправили в СИЗО

Беспредельщика с Пионерки Игоря Новоселова отправили в СИЗО

Автор известного мема «Ты кому сигналишь, дядя?», «гроза» Пионерского поселка Игорь Новоселов, который после полутора лет, проведенных в бегах, сдался в минувший четверг следователям, отправлен в СИЗО.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о Новоселове не было слышно с июня 2015 года. Юноша тогда в третий раз не явился на судебное заседание. Все известные его сотовые телефоны были отключены, по адресам никто не открывал двери. В связи с этим судья Оксана Хамицевич вынесла определение об объявлении подсудимого в розыск, приостановила процесс, и заочно изменила обвиняемому меру пресечения – с подписки о невыезде на арест.

Учитывая это решение, накануне Новоселова отправили в СИЗО. Перед этим, как сообщили NDNews.ru в следственном отделе по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области, с молодым человеком был проведен комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу о незаконном проникновении в жилище. Другие фигуранты этого дела ранее уже были осуждены – остался только Новоселов. В скором времени материалы по нему будут направлены с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу в суд. Вероятно, что судебный процесс начнется в феврале.

Напомним, что Игоря Новоселова также обвиняют в хулиганстве, нанесении побоев и угрозе убийством в инциденте, случившемся в ночь с 8 на 9 июля 2014 года. Тогда молодчик, уже имеющий судимость, повздорил из-за места на парковке с таксистом Игорем Волковым. Он сел в автомобиль своего оппонента, угрожал ему убийством, выхватив нож, и несколько раз ударил рукой.

Незадолго до начала судебного процесса по этому делу в 2015 году Новоселов вышел из СИЗО, где находился в связи с предыдущим приговором – за угрозы водителю, которые были запечатлены в знаменитом ролике о дорожном инциденте на улице Советской в Екатеринбурге, а также хулиганство во дворе. До этого его судили за «поход» с пневматическим автоматом Калашникова в магазин за спиртным. Наряду с этим внимание сыщиков было приковано к его персоне в связи с нападением на общественника Владимира Рудякова.

Последние полтора года Новоселов был в бегах, работал коллектором в Санкт-Петербурге, Ростове, Таганроге. В Екатеринбург он решил вернуться, так как «устал бегать и кончились деньги».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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