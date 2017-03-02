Кировский райсуд начинает рассматривать дела беспредельщика Игоря Новоселова

Публикации за 02.03.17

Автор известного мема «Ты кому сигналишь, дядя?», «гроза» Пионерского поселка Игорь Новоселов, который после 1,5 лет в бегах сдался следователям и отправился в СИЗО, в ближайшее время вновь предстанет перед судом.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на 3 марта на 15 часов в Кировском районном суде Екатеринбурга назначено первое заседание по одному из уголовных дел беспредельщика. Оно касается нападения в 2015 году на общественника Владимира Рудякова. По версии следствия, Новоселов вместе с друзьями проник в жилище мужчины и избил его, перепутав с другим человеком.

Помимо этого в суд поступили материалы дела, в соответствии с которым Новоселов обвиняется в хулиганстве, нанесении побоев и угрозе убийством в инциденте, случившемся в ночь с 8 на 9 июля 2014 года. Тогда молодчик повздорил из-за места на парковке с таксистом Игорем Волковым. Он сел в автомобиль своего оппонента, угрожал ему убийством, выхватив нож, и несколько раз ударил рукой.

В 2015 году суд уже начинал рассматривать это дело, но Новоселов тогда сбежал. Юноша в третий раз не явился на судебное заседание. Все известные его сотовые телефоны были отключены, по адресам никто не открывал двери. В связи с этим судья Оксана Хамицевич вынесла определение об объявлении подсудимого в розыск, приостановила процесс, и заочно изменила обвиняемому меру пресечения – с подписки о невыезде на арест.

Незадолго до начала судебного процесса по этому делу в 2015 году Новоселов вышел из СИЗО, где находился в связи с предыдущим приговором – за угрозы водителю, которые были запечатлены в знаменитом ролике о дорожном инциденте на улице Советской в Екатеринбурге, а также хулиганство во дворе. До этого его судили за «поход» с пневматическим автоматом Калашникова в магазин за спиртным.

Последние полтора года Новоселов был в бегах, работал коллектором в Санкт-Петербурге, Ростове, Таганроге. В Екатеринбург он решил вернуться, так как «устал бегать и кончились деньги».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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