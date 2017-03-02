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Екатеринбург

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Публикации за 02.03.17

Кировский райсуд начинает рассматривать дела беспредельщика Игоря Новоселова

Кировский райсуд начинает рассматривать дела беспредельщика Игоря Новоселова

Автор известного мема «Ты кому сигналишь, дядя?», «гроза» Пионерского поселка Игорь Новоселов, который после 1,5 лет в бегах сдался следователям и отправился в СИЗО, в ближайшее время вновь предстанет перед судом.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на 3 марта на 15 часов в Кировском районном суде Екатеринбурга назначено первое заседание по одному из уголовных дел беспредельщика. Оно касается нападения в 2015 году на общественника Владимира Рудякова. По версии следствия, Новоселов вместе с друзьями проник в жилище мужчины и избил его, перепутав с другим человеком.

Помимо этого в суд поступили материалы дела, в соответствии с которым Новоселов обвиняется в хулиганстве, нанесении побоев и угрозе убийством в инциденте, случившемся в ночь с 8 на 9 июля 2014 года. Тогда молодчик повздорил из-за места на парковке с таксистом Игорем Волковым. Он сел в автомобиль своего оппонента, угрожал ему убийством, выхватив нож, и несколько раз ударил рукой.

В 2015 году суд уже начинал рассматривать это дело, но Новоселов тогда сбежал. Юноша в третий раз не явился на судебное заседание. Все известные его сотовые телефоны были отключены, по адресам никто не открывал двери. В связи с этим судья Оксана Хамицевич вынесла определение об объявлении подсудимого в розыск, приостановила процесс, и заочно изменила обвиняемому меру пресечения – с подписки о невыезде на арест.

Незадолго до начала судебного процесса по этому делу в 2015 году Новоселов вышел из СИЗО, где находился в связи с предыдущим приговором – за угрозы водителю, которые были запечатлены в знаменитом ролике о дорожном инциденте на улице Советской в Екатеринбурге, а также хулиганство во дворе. До этого его судили за «поход» с пневматическим автоматом Калашникова в магазин за спиртным.

Последние полтора года Новоселов был в бегах, работал коллектором в Санкт-Петербурге, Ростове, Таганроге. В Екатеринбург он решил вернуться, так как «устал бегать и кончились деньги».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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