Новое дело грозы Пионерки Игоря Новоселова могут рассмотреть в особом порядке

Публикации за 06.04.17

Завтра, 7 апреля, в Кировском районном суде Екатеринбурга начнут рассматривать новое дело беспредельщика, автора известного мема «Ты кому сигналишь, дядя?» Игоря Новоселова. С большой долей вероятности процесс пройдет в особом порядке, поскольку обвиняемый полностью признал свою вину.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на этот раз речь идет о незаконном проникновении в квартиру блогера, общественника Владимира Рудякова. По версии следствия, 27 июня 2015 года Новоселов, работая коллектором, перепутал адрес и проник вместе с коллегами в жилище к Рудякову. Мужчину избили, отобрали у него телефон, но в процессе погрома злоумышленники поняли, что обознались. Извинившись, налетчики ушли, предложив пострадавшему в качестве компенсации ящик пива. Однако он на мировую не пошел и написал заявление в полицию.

Игорю предъявлены обвинения по части 1 статьи 139 УК РФ (Незаконное проникновение в жилище») и по статье 116 УК РФ («Побои»). Его подельников уже осудили. Адвокат автохама Сергей Шамсутдинов NDNews.ru сообщил, что Новоселов дал признательные показания и хотел бы, чтобы дело рассмотрели в особом порядке, то есть без изучения доказательств.

Этот вопрос завтра будет решать мировой судья Екатерина Ушакова. Судебный процесс начнется в 10.30, сообщили сегодня нашему агентству в канцелярии Кировского районного суда. Впрочем, сторона защиты может объявить о недоверии судье. По неподтвержденной пока информации, один из родственников служителя Фемиды ранее был признан потерпевшим по другому делу Новоселова (молодчик во время ссоры во дворе надел на голову женщине кастрюлю – прим. ред.). Поэтому не исключено, что будет поставлен вопрос о возможном конфликте интересов.

Напомним, накануне Кировский районный суд вынес Новоселову приговор по делу о нападении на таксиста. Беспредельщик получил 2 года колонии (прокурор просил 5,5 лет – прим. ред.). По версии следствия и суда, в ночь с 8 на 9 июля 2014 года он повздорил с таксистом Игорем Волковым из-за места на парковке. Сев в машину к Волкову, Новоселов угрожал ему убийством, около пяти раз ударил рукой. Сам обвиняемый признал вину в том, что бил таксиста, материл его, но заметил, что при нем не было холодного оружия (на которое указывало следствие), он лишь отвечал на «противоправные действия» Волкова и сам приехал в отдел полиции после инцидента.

Адвокат Новоселова Сергей Шамсутдинов планирует подать жалобу на судью Кировского районного суда Дениса Абашева, который выносил вердикт. По мнению стороны защиты, он повлиял на мнение прокурора Марии Кузнецовой, которая изначально планировала снять часть обвинений с Игоря за истечением срока давности, но затем, во время внепланового перерыва, передумала. Шамсутдинов считает, что судья имел на эту тему приватный разговор в своем кабинете с государственным обвинителем.

Последние полтора года Новоселов находился в розыске. Молодой человек работал коллектором в Санкт-Петербурге, Ростове, Таганроге. В Екатеринбург он решил вернуться, так как «устал бегать и кончились деньги». В предыдущие годы Новоселов был судим за угрозы водителю, которые были запечатлены в знаменитом ролике о дорожном инциденте на улице Советской в Екатеринбурге, и хулиганство во дворе. Также его судили за «поход» с пневматическим автоматом Калашникова в магазин за спиртным.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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