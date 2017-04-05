Грозе Пионерки Игорю Новоселову вынесли очередной приговор (ФОТО) / Суд назначил беспредельщику 2 года колонии

Публикации за 05.04.17

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес сегодня приговор беспредельщику, автору известного мема «Ты кому сигналишь, дядя?» Игорю Новоселову, который обвинялся в нападении на таксиста Игоря Волкова. Гроза Пионерки получил 2 года колонии общего режима – почти в три раза меньше того, что требовал государственный обвинитель, передает корреспондент NDNews.ru из зала суда.

По версии следствия и суда, в ночь с 8 на 9 июля 2014 года молодчик повздорил с таксистом из-за места на парковке. Он сел в машину к Волкову, с безумными глазами угрожал ему убийством, несколько раз ударил рукой, а потом заискивал в полиции и просил прощения. Новоселову в течение нескольких месяцев после конфликта поэтапно предъявили обвинение по статьям 116 УК РФ («Побои»), 119 УК РФ («Угроза убийством») и пункту «а» части 1 статьи 213 («Хулиганство»).

В ходе прений сторон грозу Пионерки хотели освободить от наказания – прокурор Мария Кузнецова предложила снять часть обвинений за истечением срока давности (преступления, которые вменяются Новоселову, были совершены в 2014 году). Она забыла, что Новоселов последние полтора года находился в бегах, а в этом случае данная мера не применяется. В этот момент судья Денис Абашев прервал заседание и предложил государственному обвинителю подумать. Тут же прокурор, как считает адвокат Новоселова Сергей Шамсутдинов, отправилась в кабинет судьи на приватный разговор. Выйдя оттуда, прокурор кардинально изменил свою позицию, предложив наказать Игоря Новоселова по всем трем вменяемым статьями отправить его в колонию на 5,5 лет.

Сам обвиняемый признал вину в том, что бил таксиста, материл его, но заметил, что при нем не было холодного оружия (на которое указывало следствие), он лишь отвечал на «противоправные действия» Волкова и самостоятельно приехал в отдел полиции после инцидента. Запрашиваемый срок Игорь назвал «потолком» и попросил судью быть разумным при вынесении вердикта.

Адвокат Новоселова Сергей Шамсутдинов ранее заявил NDNews.ru, что намерен подать жалобу на судью Кировского районного суда Дениса Абашева, который повлиял на мнение прокурора.

Добавим, что в 2015 году суд уже начинал рассматривать дело о нападении на Волкова, но Новоселов подался в бега. Меру пресечения автоматически изменили с подписки о невыезде на арест. Находясь в розыске последние полтора года, Новоселов работал коллектором в Санкт-Петербурге, Ростове, Таганроге. В Екатеринбург он решил вернуться, так как «устал бегать и кончились деньги».

На этом судебные тяжбы для Игоря Новоселова не закончатся. Уже послезавтра, 7 апреля, в мировом суде должно начаться разбирательство по другому уголовному делу. Игоря должны судить за то, что он во время работы коллектором перепутал квартиру и проник к общественнику, блогеру Владимиру Рудякову. Мужчину избили, но в процессе злоумышленники поняли, что обознались. Извинившись, они ушли, предложив пострадавшему в качестве компенсации ящик пива. По этому делу подельников Новоселова уже осудили.

Вместе с тем, не исключено, что сторона защиты объявит о недоверии судьи, назначенного на это дело. По информации Шамсутдинова, вести разбирательство доверили служителю Фемиды, чья мать ранее являлась потерпевшей по другому делу Новоселова (на голову женщины молодчик надел кастрюлю).

Стоит напомнить, что в предыдущие годы Новоселов был судим за угрозы водителю, которые были запечатлены в знаменитом ролике о дорожном инциденте на улице Советской в Екатеринбурге, и хулиганство во дворе. Также его судили за «поход» с пневматическим автоматом Калашникова в магазин за спиртным.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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