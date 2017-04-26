«Бить – бил»: суд начал рассматривать новое дело грозы Пионерки Игоря Новоселова / Его обвиняют в нападении на общественника Владимира Рудякова (ВИДЕО)

Публикации за 26.04.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/WjdxIFPsog4?rel=0">Video</a>

Мировой судья Кировского района Екатерина Ушакова сегодня возобновила рассмотрение нового дела беспредельщика, автора мема «Ты кому сигналишь, дядя?» Игоря Новоселова. Его обвиняют в нападении на блогера и общественника Владимира Рудякова.

Как передает корреспондент NDNews.ru, изначально предполагалось, что процесс пройдет в особом порядке, то есть без изучения доказательств, поскольку обвиняемый ранее полностью признал свою вину. Но Новоселов ходатайствовал о том, чтобы дело рассмотрели в обычном режиме, мотивируя это нестыковками в материалах «уголовки».

В ходе сегодняшнего заседания прокурор зачитал обвинительное заключение. По версии следствия, 27 июня 2015 года Новоселов, работая коллектором, перепутал адрес и проник вместе с коллегами в квартиру к Рудякову, расположенную в доме на улице Ирбитской. Мужчину избили, Новоселов нанес ему не менее девяти ударов руками и два – ногами. Однако в процессе погрома злоумышленники поняли, что обознались. Извинившись, налетчики ушли, предложив пострадавшему в качестве компенсации ящик пива. Однако он на мировую не пошел и написал заявление в полицию. Игорю предъявлены обвинения по части 1 статьи 139 УК РФ (Незаконное проникновение в жилище») и по статье 116 УК РФ («Побои»). Его подельников уже осудили.

Новоселов сегодня признал вину в незаконном проникновении в жилище Рудякова. Но в части избиения общественника выказал несогласие. «Входить – входил [в квартиру]. Бить – бил. Но не несколько раз, а всего один удар нанес», – заявил обвиняемый.

Потерпевший в суд сегодня не явился. В связи с этим судья приняла решение отложить заседание. Процесс возобновится 3 мая в 10:30.

Вместе с тем, адвокат Новоселова Сергей Шамсутдинов заявил, что на отца обвиняемого – Игоря Новоселова – старшего, оказывается давление. «К нему подходили двое неустановленных лиц, негативно характеризовали его. Он испытал страх за себя и своих близких, воспринял реальную угрозу. Кроме того, на процессе во время допроса обвиняемого будут затронуты данные о несовершеннолетнем ребенке Новоселова. Поэтому мы просим позже запретить видеосъемку в зале заседания», – сказал адвокат.

5 апреля Кировский районный суд вынес Новоселову приговор по делу о нападении на таксиста. Беспредельщик получил 2 года колонии (прокурор просил 5,5 лет, – прим. ред.). Следствие и суд установили, что в ночь с 8 на 9 июля 2014 года он повздорил с таксистом Игорем Волковым из-за места на парковке. Сев в машину к Волкову, Новоселов угрожал ему убийством, около пяти раз ударил рукой. Сам обвиняемый признал вину в том, что бил таксиста, материл его, но заметил, что при нем не было холодного оружия (на которое указывало следствие), он лишь отвечал на «противоправные действия» Волкова и сам приехал в отдел полиции после инцидента.

Адвокат Новоселова планирует подать жалобу на судью Кировского районного суда Дениса Абашева, который выносил вердикт по делу Волкова. По мнению стороны защиты, он повлиял на мнение прокурора Марии Кузнецовой, которая изначально планировала снять часть обвинений с Игоря за истечением срока давности, но затем, во время внепланового перерыва, передумала. Шамсутдинов считает, что судья имел на эту тему приватный разговор в своем кабинете с государственным обвинителем.

Около полутора лет Новоселов находился в розыске, сбежав с процесса по делу Волкова. Молодой человек работал коллектором в Санкт-Петербурге, Ростове, Таганроге. В Екатеринбург он решил вернуться, так как «устал бегать и кончились деньги». В предыдущие годы Новоселов был судим за угрозы водителю, которые были запечатлены в знаменитом ролике о дорожном инциденте на улице Советской в Екатеринбурге, и хулиганство во дворе. Также его судили за «поход» с пневматическим автоматом Калашникова в магазин за спиртным.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 26.04.17

Столовая УрФУ, в которой отравились студенты и сотрудники вуза, закрылась на месяц. / Зачем нужен конфликтолог в школе, кто такие родители-потребители и почему нельзя забирать ребенка после скандала в классе. Интервью NDNews.ru (ФОТО). / Минкульт РФ потребовал привлечь к уголовной ответственности виновных в сносе Успенской церкви (СКАН). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»