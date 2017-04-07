Суд отменил особый порядок по новому делу грозы Пионерки Игоря Новоселова

Публикации за 07.04.17

Мировой судья Кировского района Екатерина Ушакова сегодня начала рассматривать новое дело беспредельщика, автора мема «Ты кому сигналишь, дядя?» Игоря Новоселова. Его обвиняют в нападении на блогера и общественника Владимира Рудякова.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ожидалось, что процесс пройдет в особом порядке, то есть без изучения доказательств, поскольку обвиняемый ранее полностью признал свою вину. Но сегодня Новоселов ходатайствовал о том, чтобы дело рассмотрели в обычном режиме, мотивируя это нестыковками в материалах «уголовки», сообщили нашему агентству в канцелярии суда.

Кроме того, сторона защиты объявила отвод судье. Адвокат подсудимого Сергей Шамсутдинов озвучил подозрение, что мать Екатерины Ушаковой ранее была признана потерпевшей по другому делу Новоселова (молодчик во время ссоры во дворе надел на голову женщине – председателю ТСЖ – кастрюлю, – прим. ред.). Однако служитель Фемиды заявила, что не является ее родственницей и самоотвода не произошло.

Наконец, Новоселов попросил суд закрыть от журналистов процесс, но это ходатайство не было удовлетворено. Судья отменила особый порядок рассмотрения дела и назначила рассмотрение дела на 12.00 17 апреля.

Напомним, по версии следствия, 27 июня 2015 года Новоселов, работая коллектором, перепутал адрес и проник вместе с коллегами в жилище к Рудякову. Мужчину избили, отобрали у него телефон, но в процессе погрома злоумышленники поняли, что обознались. Извинившись, налетчики ушли, предложив пострадавшему в качестве компенсации ящик пива. Однако он на мировую не пошел и написал заявление в полицию. Игорю предъявлены обвинения по части 1 статьи 139 УК РФ (Незаконное проникновение в жилище») и по статье 116 УК РФ («Побои»). Его подельников уже осудили.

5 апреля Кировский районный суд вынес Новоселову приговор по делу о нападении на таксиста. Беспредельщик получил 2 года колонии (прокурор просил 5,5 лет – прим. ред.). По версии следствия и суда, в ночь с 8 на 9 июля 2014 года он повздорил с таксистом Игорем Волковым из-за места на парковке. Сев в машину к Волкову, Новоселов угрожал ему убийством, около пяти раз ударил рукой. Сам обвиняемый признал вину в том, что бил таксиста, материл его, но заметил, что при нем не было холодного оружия (на которое указывало следствие), он лишь отвечал на «противоправные действия» Волкова и сам приехал в отдел полиции после инцидента.

Учитывая, что в среду Новоселову уже назначили наказание в виде двух лет лишения свободы, его суммарный срок может еще увеличиться.

Между тем, адвокат Новоселова планирует подать жалобу на судью Кировского районного суда Дениса Абашева, который выносил вердикт. По мнению стороны защиты, он повлиял на мнение прокурора Марии Кузнецовой, которая изначально планировала снять часть обвинений с Игоря за истечением срока давности, но затем, во время внепланового перерыва, передумала. Шамсутдинов считает, что судья имел на эту тему приватный разговор в своем кабинете с государственным обвинителем.

Последние полтора года Новоселов находился в розыске. Молодой человек работал коллектором в Санкт-Петербурге, Ростове, Таганроге. В Екатеринбург он решил вернуться, так как «устал бегать и кончились деньги». В предыдущие годы Новоселов был судим за угрозы водителю, которые были запечатлены в знаменитом ролике о дорожном инциденте на улице Советской в Екатеринбурге, и хулиганство во дворе. Также его судили за «поход» с пневматическим автоматом Калашникова в магазин за спиртным.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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