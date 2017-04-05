Адвокат Новоселова: судья повлиял на гособвинителя, мы подадим жалобу

Публикации за 05.04.17

Адвокат грозы Пионерского поселка Игоря Новоселова намерен подать жалобу на судью Кировского районного суда Екатеринбурга Дениса Абашева, который, по мнению стороны защиты, повлиял на государственного обвинителя и тот изменил свою позицию.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в судейском сообществе может разразиться скандал, в основу которого ляжет инцидент, случившийся сегодня днем на процессе по делу автохулигана, автора известного мема «Ты кому сигналишь, дядя?» Игоря Новоселова, который обвиняется в нападении на таксиста Игоря Волкова. В ходе прений сторон грозу Пионерки хотели освободить от наказания – прокурор Мария Кузнецова предложила снять часть обвинений за истечением срока давности (преступления, которые вменяются Новоселову, были совершены в 2014 году). Она забыла, что Новоселов последние полтора года находился в бегах, а в этом случае данная мера не применяется. В этот момент судья Денис Абашев прервал заседание и предложил государственному обвинителю подумать. Тут же прокурор, как считает адвокат Новоселова Сергей Шамсутдинов, отправилась в кабинет судьи на приватный разговор. Выйдя оттуда, прокурор кардинально изменил свою позицию, предложив наказать Игоря Новоселова по всем трем вменяемым статьям (116 УК РФ («Побои»), 119 УК РФ («Угроза убийством») и пункту «а» части 1 статьи 213 («Хулиганство»)) и отправить его в колонию на 5,5 лет.

«Такого в моей практике еще не было. Судья фактически повлиял на гособвинителя, который изменил свою позицию. Я не могу утверждать, что у них был предметный разговор – я не мог зайти в кабинет к судье. И тут сложно что-то комментировать без мата. Если будет обвинительный приговор, мы подадим жалобу в квалификационную коллегию судей Свердловской области на действия судьи Абашева», – заявил NDNews.ru адвокат в ожидании приговора Новоселову, который должны вынести сегодня в 18.00.

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 июля 2014 года молодчик повздорил с таксистом из-за места на парковке. Он сел в машину к Волкову, с безумными глазами угрожал ему убийством, несколько раз ударил рукой, а потом заискивал в полиции и просил прощения.

Сам обвиняемый признал вину в том, что бил таксиста, материл его, но заметил, что при нем не было холодного оружия (на которое указывало следствие), он лишь отвечал на «противоправные действия» Волкова и самостоятельно приехал в отдел полиции после инцидента. Запрашиваемый срок Игорь назвал «потолком» и попросил судью быть разумным при вынесении вердикта.

В 2015 году суд уже начинал рассматривать дело о нападении на Волкова, но Новоселов подался в бега. Меру пресечения автоматически изменили с подписки о невыезде на арест. Находясь в розыске последние полтора года, Новоселов работал коллектором в Санкт-Петербурге, Ростове, Таганроге. В Екатеринбург он решил вернуться, так как «устал бегать и кончились деньги».

На этом судебные тяжбы для Игоря Новоселова не закончатся. Уже послезавтра, 7 апреля, должно начаться разбирательство по другому уголовному делу. Игоря должны судить за то, что он во время работы коллектором перепутал квартиру и проник в жилище к блогеру, общественнику Владимиру Рудякову. Мужчину избили, но в процессе злоумышленники поняли, что обознались. Извинившись, они ушли, предложив пострадавшему в качестве компенсации ящик пива. По этому делу подельников Новоселова уже осудили.

Стоит напомнить, что в предыдущие годы Новоселов был судим за угрозы водителю, которые были запечатлены в знаменитом ролике о дорожном инциденте на улице Советской в Екатеринбурге, и хулиганство во дворе. Также его судили за «поход» с пневматическим автоматом Калашникова в магазин за спиртным.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 05.04.17

«Завербовать» 126 депутатов за 10 дней: миссия невыполнима. «Ну, только если ползти на коленях к Шептию». / Больных животных «ставят на лапы» и лечат от ожирения в бассейне (ВИДЕО). В Екатеринбурге заработал оздоровительный центр для четвероногих. / Скандал с первоклассниками разрастается: Екатеринбургу грозит серия уголовных дел и судов из-за липовых прописок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»