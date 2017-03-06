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Екатеринбург

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Публикации за 06.03.17

Разбили стекло в машине, взяли куртку: в Екатеринбурге обокрали олимпийского призера (ФОТО)

Разбили стекло в машине, взяли куртку: в Екатеринбурге обокрали олимпийского призера (ФОТО)

В Екатеринбурге накануне, 5 марта, обокрали призера Олимпийских Игр, пловца Никиту Лобинцева. Фотографии своего автомобиля BMW X5, в котором преступники разбили стекло, спортсмен разместил в социальных сетях.

Новый День: Разбили стекло в машине, взяли куртку: в Екатеринбурге обокрали олимпийского призера (ФОТО)

«Счастливый день видимо сегодня! Прямо в центре города на парковке разбили заднее стекло. Забрали куртку Форвард, видимо патриоты! Здоровья и счастья вам, господа воры! Только приехав в бассейн, понял, что украли не только куртку, но и рюкзак с плавательными вещами и сетку с полной экипировкой (ласты, лопатки, трубки, доски), очень жалко, многие вещи были со мной больше 15 лет», – прокомментировал ситуацию Лобинцев в социальных сетях.

Напомним, Никита Лобинцев является заслуженным мастером спорта по плаванию. На Олимпиаде-2008 в Пекине он завоевал серебро в эстафете 4 х 200 метров вольным стилем, на Играх-2012 в Лондоне – бронзу в эстафете 4 х 100 метров вольным стилем. Выступает за Московскую и Свердловскую области.

В полиции говорят, что в настоящее время проводят проверку по факту инцидента.

Фото из «Инстаграма» Никиты Лобинцева

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