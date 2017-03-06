Разбили стекло в машине, взяли куртку: в Екатеринбурге обокрали олимпийского призера (ФОТО)

В Екатеринбурге накануне, 5 марта, обокрали призера Олимпийских Игр, пловца Никиту Лобинцева. Фотографии своего автомобиля BMW X5, в котором преступники разбили стекло, спортсмен разместил в социальных сетях.
«Счастливый день видимо сегодня! Прямо в центре города на парковке разбили заднее стекло. Забрали куртку Форвард, видимо патриоты! Здоровья и счастья вам, господа воры! Только приехав в бассейн, понял, что украли не только куртку, но и рюкзак с плавательными вещами и сетку с полной экипировкой (ласты, лопатки, трубки, доски), очень жалко, многие вещи были со мной больше 15 лет», – прокомментировал ситуацию Лобинцев в социальных сетях.
Напомним, Никита Лобинцев является заслуженным мастером спорта по плаванию. На Олимпиаде-2008 в Пекине он завоевал серебро в эстафете 4 х 200 метров вольным стилем, на Играх-2012 в Лондоне – бронзу в эстафете 4 х 100 метров вольным стилем. Выступает за Московскую и Свердловскую области.
В полиции говорят, что в настоящее время проводят проверку по факту инцидента.
Фото из «Инстаграма» Никиты Лобинцева
Екатеринбург, Андреуш Завятку
Екатеринбург. Другие новости 06.03.17
В Кольцово скончался турист, вернувшийся из Праги. / 6 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / На Белоярском водохранилище спасли рыбаков, уплывших на отколовшейся льдине. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»