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Екатеринбург

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Публикации за 06.03.17

Полиция ждет заявления от пловца Лобинцева, ставшего жертвой воров
Фото со страницы Никиты Лобинцева «ВКонтакте»

Полиция ждет заявления от пловца Лобинцева, ставшего жертвой воров

Полицейские Екатеринбурга пока не получали заявления от знаменитого спортсмена, призера олимпийских игр по плаванию Никиты Лобинцева, у которого неизвестные украли вещи из автомобиля.

«Пострадавший пока с заявлением в полицию не обращался. В любом случае, гражданин может обратиться с заявлением в территориальный отдел ОВД по адресу Уральская, 70, либо по телефону: (343) 356-42-03. По его обращению будет проведена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – уточнили сегодня NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Призера Олимпийских Игр, пловца Никиту Лобинцева, обкрали накануне, 5 марта. Фотографии своего автомобиля BMW X5, в котором преступники разбили стекло, спортсмен разместил в социальных сетях. «Счастливый день видимо сегодня! Прямо в центре города на парковке разбили заднее стекло. Забрали куртку Форвард, видимо патриоты! Здоровья и счастья вам, господа воры! Только приехав в бассейн, понял, что украли не только куртку, но и рюкзак с плавательными вещами и сетку с полной экипировкой (ласты, лопатки, трубки, доски), очень жалко, многие вещи были со мной больше 15 лет», – прокомментировал ситуацию Лобинцев в Instagram.

Никита Лобинцев является заслуженным мастером спорта по плаванию. На Олимпиаде-2008 в Пекине он завоевал серебро в эстафете 4 х 200 метров вольным стилем, на Играх-2012 в Лондоне – бронзу в эстафете 4 х 100 метров вольным стилем. Выступает за Московскую и Свердловскую области.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 06.03.17

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