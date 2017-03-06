Полиция ждет заявления от пловца Лобинцева, ставшего жертвой воров

Публикации за 06.03.17

Полицейские Екатеринбурга пока не получали заявления от знаменитого спортсмена, призера олимпийских игр по плаванию Никиты Лобинцева, у которого неизвестные украли вещи из автомобиля.

«Пострадавший пока с заявлением в полицию не обращался. В любом случае, гражданин может обратиться с заявлением в территориальный отдел ОВД по адресу Уральская, 70, либо по телефону: (343) 356-42-03. По его обращению будет проведена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – уточнили сегодня NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Призера Олимпийских Игр, пловца Никиту Лобинцева, обкрали накануне, 5 марта. Фотографии своего автомобиля BMW X5, в котором преступники разбили стекло, спортсмен разместил в социальных сетях. «Счастливый день видимо сегодня! Прямо в центре города на парковке разбили заднее стекло. Забрали куртку Форвард, видимо патриоты! Здоровья и счастья вам, господа воры! Только приехав в бассейн, понял, что украли не только куртку, но и рюкзак с плавательными вещами и сетку с полной экипировкой (ласты, лопатки, трубки, доски), очень жалко, многие вещи были со мной больше 15 лет», – прокомментировал ситуацию Лобинцев в Instagram.

Никита Лобинцев является заслуженным мастером спорта по плаванию. На Олимпиаде-2008 в Пекине он завоевал серебро в эстафете 4 х 200 метров вольным стилем, на Играх-2012 в Лондоне – бронзу в эстафете 4 х 100 метров вольным стилем. Выступает за Московскую и Свердловскую области.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 06.03.17

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